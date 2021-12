“Fatti così 2”, Guastella presenta il suo nuovo libro

Nella quarta di copertina si legge “Carriere, amori, passioni, predilezioni: loro sono ‘fatti così’. Un divertissement narrativo che, spesso, si muove nei labirintici percorsi dei ricordi, spazia fra le nuvole della filosofia, si commuove per qualche verso rubato a questo o a quel poeta. E poi, Taranto…”.

Giovedì 9 dicembre 2021, alle 16, a Taranto, nella Sala Conferenze del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari “Aldo Moro” (Via Duomo 259), sarà presentato il nuovo libro del giornalista Arturo Guastella “Fatti così 2” (Scorpione Editrice).





Interverranno il prof. Riccardo Pagano, Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, il prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università di Bari, il dott. Nicolangelo Ghizzardi, già Avvocato generale dello Stato, Mimmo Mazza, giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno” e il prof Piero Massafra, scrittore ed editore. Sarà presente l’autore. Anche questo secondo volume, impreziosito da una bella copertina di Nico Pillinini, contiene dunque, come il precedente “Fatti così”, una galleria di ritratti – l’autore ama chiamarli “medaglioni” – di personaggi tarantini (o della provincia di Taranto) particolarmente illustri e conosciuti dal grande pubblico (come ad esempio il magistrato-scrittore Giancarlo De Cataldo) o comunque molto popolari nel tarantino, “dipinti” dall’autore con la consueta maestrìa e il suo stile personalissimo, infarcito di citazioni e rimandi alla tradizione classica e alla Magna Grecia.