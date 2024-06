Eventi Ketos, il programma del fine settimana

Proseguono a Taranto in questo week end gli Eventi Ketos, programma di attività, iniziative e laboratori che la Jonian Dolphin Conservation ha organizzato per tutte le fasce di età. Il calendario comprende attività studiate dal team di biologi e ricercatori per piccini, dai 5 anni in su, e per gli adulti.

Gli “Eventi Ketos” sono tutti gratuiti per i soci, mentre alcuni sono aperti ai non soci con un contributo minimo. I due prossimi appuntamenti si terranno presso Kètos, la casa della Jonian Dolphin Conservation in vico Vigilante in Città Vecchia, a Taranto: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di sabato 8 giugno si terrà “Jonian Kids – Giornata Mondiale degli oceani”, uno dei laboratori tematici progettati per stimolare la curiosità e la conoscenza del mare nei bambini, dai 5 agli 11 anni, un evento cui possono partecipare anche i non associati con un contributo di € 10.

Dalle ore 18.30 alle 21.00 di domenica 9 giugno si terrà invece “Ketos Sail in” con la proiezione di “The Cove” di Richard O’Barry, il docufilm sulla mattanza dei delfini in Giappone che ha valso il premio Oscar a Rick O’Barry, icona mondiale della tutela dei cetacei; a seguire, i ricercatori della JDC faciliteranno un dibattito con i partecipanti per poi guidarli in una visita al centro Kètos con degustazione di vini.

(dettagli eventi sui canali social della Jonian Dolphin)