Egidio Maggio all’Aguaraja Park per raccontarsi in musica

Una storia fra musica e parole. Egidio Maggio è tarantino, autore e chitarrista fra i più apprezzati in Italia, ha suonato in tournée con grandi nomi della musica. «A un tratto della mia vita, come uomo e musicista – racconta – ho avvertito, forte l’esigenza di tornare a fare musica in prima persona con il pubblico in veste di unico interlocutore: condividere con la gente quanto in tutto questo tempo ha segnato la mia formazione artistica, professionale e, soprattutto, umana».

Io racconto me è il titolo della sua autobiografia a sei corde. L’appuntamento è per domani, lunedì 8 agosto alle 21.30 all’Aguaraja Park (San Vito, Taranto).





In un concerto “one-me-show”, Egidio Maggio eseguirà brani dei suoi due album strumentali: “ME” e “One for All, All for One”. «Racconterò come ogni brano è nato, è stato composto provando a condividere l’emozione che provo quando faccio musica: pezzi miei, senza testi, con i quali trasmettere le sensazioni avvertite dai primi appunti alla stesura definitiva di ciascun brano; seconda parte del concerto dedicato a un progetto fra video e musica, “Musica nei luoghi”, partito nel 2017 e cresciuto nel tempo per descrivere il fascino esercitato da ogni angolo della mia terra».

info@egidiomaggio.com