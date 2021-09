Due giornate di eventi dedicate al pane di Laterza

Due giornate dedicate alla specialità gastronomica per eccellenza di Laterza: il pane. Con gli usi, le tradizioni e i riti connessi alla sua produzione che divengono spunto per un tour esperienziale ricco di attività tra visite guidate, performance teatrali, laboratori di chimica culinaria, rievocazioni, escursioni, musica e tanto altro.

Tutto questo accadrà sabato 9 e domenica 10 ottobre nel corso di “Laterza Bread Experience”, manifestazione promossa dal Distretto Urbano del Commercio di Laterza che animerà il Centro Storico laertino e farà tappa nell’Uliveto Secolare dell’Azienda Campanello, in un itinerario alla scoperta di Laterza e del suo affascinante territorio, guidati da una delle produzioni più tipiche e famose come quella del pane tradizionale.





“In particolare sabato 9 ottobre dalle 18 il Centro Storico si animerà con l’esposizione di trattori, trebbiatrici d’epoca, attrezzature della civiltà contadina e la Panificazione in costume a cura della Proloco Laterza – D’Azzia sposi a Palazzo. Dalle 18.30 spazio allo ShowLab di divulgazione scientifica Buono come il Pane di Alessio Perniola per Multiversi che, in un’esperienza unica, attraverso degli esperimenti dal vivo cercherà di capire il “mistero” di una pietanza che ha reso la Puglia e l’Italia famosa in tutto il mondo; sarà poi la volta dello spettacolo – cantastorie Lievito Madre di Ferula Ferita,che racconterà aneddoti sul grano, il pane e le tradizioni del nostro territorio. In serata, alle 21.30, piazza Vico Balbo farà da cornice al concerto di musica popolare dei SUD FOLK.

Domenica 10 appuntamento alle 9.30 in piazza Plebiscito alla volta dell’ Uliveto Secolare dell’ Azienda Agricola Campanello -Agricoltura Biologica in una passeggiata tra gli ulivi e la macchia mediterranea, alla scoperta dei sapori unici del Pane di Laterza, con tante gustosissime ricette ad esso legate. L’evento è promosso dal Distretto Urbano del Commercio Laterza con il patrocinio del Comune di Laterza, e la partecipazione dell’ Associazione culturale la Gravina”. Ecco il programma.

SABATO 9 OTTOBRE

Dalle 18.00 • piazza Plebiscito

– Esposizione di mezzi e attrezzature della civiltà contadina;

– Panificazione in costume

Ore 18.30 • piazza Plebiscito

“Lievito Madre” • spettacolo – cantastorie a cura di Ferula Ferita

Replica ore 20.00

Ore 19.00 • piazza San Carlo

“Buono come il Pane” • ShowLab a cura di MultiVersi

Replica ore 20.30.

Ore 21.30 • Piazza Vico Balbo

Sud Folk in concerto

DOMENICA 10 OTTOBRE

Ore 09.00 • Uliveto Secolare Azienda Campanello

– Escursione (punto di ritrovo: piazza Plebiscito)

A seguire:

Ore 13.00: degustazione ricette col Pane di Laterza

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione al 3394591656. Per accedere agli eventi è obbligatorio esibire il Green Pass, digitale o cartaceo. Per info: https://www.facebook.com/LaterzaBreadExperience