Cus Jonico a Molfetta, il derby che chiude il 2021

Il Cus a Molfetta per regalarsi una vittoria sotto l’albero, dopo la gara quasi perfetta vinta col Bisceglie.Stasera (19.00) ultima partita del 2021, in occcasione della 13sima giornata del campionato di Serie B Old Wild West 2021/22, girone D (foto diffusa dall’Ufficio stampa del Cus Jonico, trasferta di Cassino).

Rossoblu di scena in un altro derby, stavolta sul parquet della Pavimaro Molfetta. Taranto sulle ali dell’entusiasmo che ha portato il successo di domenica scorsa, al Palafiom, contro l’allora capolista solitaria, Lions Bisceglie, sconfitta di 21 punti con prestazione convincente e spalmata su tutti i 40′.





La Pavimaro è indietro soli due punti in classifica al CJ Basket. La formazione di Coach Gesmundo è reduce dalla sofferta ma importante vittoria contro Avellino nell’ultima gara casalinga e dalla sconfitta in trasferta contro la Bava Pozzuoli. Roster di tutto rispetto per i biancorossi che possono contare su Matteo Bini, ala forte classe ’94, il centro Francesco Infante passato in A2 con Roseto, Recanati, Forlì e Bologna; il play Villa proveniente da Empoli; sugli esterni Scali e Tassone altro con esperienze in serie superiori, a Cantù. Dirigeranno l’incontro Secchieri di Venezia e Bortolotto di Castello di Godego.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2021/22 – 13^ giornata

18/12/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-Virtus Arechi Salerno

18/12/2021 21:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Virtus Kleb Ragusa

19/12/2021 16:30 Forio Basket 1977-Moncada Energy Agrigento

19/12/2021 18:00 Pall. Viola Reggio Calabria-Lapietra Monopoli

19/12/2021 18:00 Meta Formia-Del.Fes Avellino

19/12/2021 18:00 Fidelia Torrenova-Bava Pozzuoli

19/12/2021 18:00 Lions Basket Bisceglie-Geko PSA Sant’Antimo

19/12/2021 19:00 Pavimaro Molfetta-CJ Basket Taranto

CLASSIFICA (dopo 12 gare)

Moncada Energy Agrigento 20

Lions Basket Bisceglie 20

Virtus Arechi Salerno 16

Virtus Kleb Ragusa 16

Fidelia Torrenova 16

Geko PSA Sant’Antimo 14

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 14

CJ Basket Taranto 12

Bava Pozzuoli 12

Pavimaro Molfetta 10

Forio Basket 1977 10

Pall. Viola Reggio Calabria 8

BPC Virtus Cassino 8

La Pietra Monopoli 8

Del.Fes Avellino 6

Meta Formia 0 0