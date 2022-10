Creatività, cultura, sviluppo del territorio, giornata di studi al MArTa di Taranto

Si svolgerà mercoledì 19 ottobre a partire dalle ore 11.00, presso la Sala Incontri del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA (ingresso da Corso Umberto n. 41), la Giornata di Studi intitolata Dalla mappatura alla promozione e artivazione dei territori del contemporaneo, con il coordinamento scientifico di Eva Degl’Innocenti (Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto) e Cesare Biasini Selvaggi (Manager culturale e direttore editoriale di Exibart).

Sono previsti gli interventi di rappresentanti di importanti istituzioni nazionali: Ministero della Cultura, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, La Quadriennale di Roma, Fondazione Pistoletto-Cittadellarte. La Giornata di Studi si svolgerà in presenza, ma sarà anche fruibile in diretta sui profili Facebook, LinkedIn e YouTube del Museo Archeologico Nazionale di Taranto.





“La Giornata di Studi permetterà di confrontarsi sul tema fondamentale del rapporto tra creatività, industria culturale, modelli di sviluppo e territori” – dichiara Eva Degl’Innocenti. Dopo i saluti istituzionali e l’apertura dei lavori da parte di Eva Degl’Innocenti, il programma della Giornata di Studi si articolerà su tre panel.

Dalle ore 11.30 alle ore 12.45 con un messaggio di Michelangelo Pistoletto e l’intervento di Paolo Naldini (direttore di Cittadellarte di Biella) si presenteranno i case history di Biella Arcipelago Demopratico e di Visible Project realizzati da Fondazione Pistoletto. Al panel parteciperà anche Federico Gori, artista che ha in corso fino al prossimo 8 gennaio 2023 la mostra personale dal titolo “L’ETÀ DELL’ORO”, a cura di Eva Degl’Innocenti e Lorenzo Madaro, nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, realizzata nell’ambito del PAC2020 – Piano per l’Arte Contemporanea della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 17.30, protagonista è La Quadriennale: osservatorio critico dell’arte italiana, i progetti Panorama e Quotidiana con Gaia Bobò (curatrice in residenza presso la Fondazione La Quadriennale di Roma) insieme ad Alessandra Troncone (curatrice e storica dell’arte, docente presso Accademia di Belle Arti di Napoli) e a Lorenzo Madaro (curatore e docente di Storia dell’arte, Accademia di Belle Arti di Brera). Partendo da un approfondimento sul progetto Panorama della Fondazione La Quadriennale di Roma, l’obiettivo sarà quello di aprire una riflessione sulle possibili metodologie operative in ambito istituzionale per la promozione e indicizzazione critica dell’arte contemporanea italiana, in particolare di quella emergente. Sarà analizzato anche il caso del progetto espositivo Quotidiana, recentemente presentato dalla Quadriennale a Palazzo Braschi, a Roma.

Conclude la Giornata di studi il terzo panel, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, dedicato a L’arte emergente italiana e la sua (ri)conoscibilità. Le azioni in campo per promuoverla del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’identikit dell’arte italiana, in particolare di quella emergente, la sua diffusione fuori dai confini nazionali, i possibili scenari che nel futuro porterebbero a migliorarne la valorizzazione, le azioni necessarie per rendere competitivo il nostro patrimonio del contemporaneo. Insieme al Ministero della Cultura (MiC), si illustreranno strategie e progetti di investimento sulla creatività del presente, soprattutto in questo momento di ricostruzione. Con Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), si presenteranno le azioni in campo per la (ri)conoscibilità all’estero dell’arte contemporanea italiana, dalla Collezione Farnesina alla rete di ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura. Ne parleranno Onofrio Cutaia (Direttore Generale Creatività Contemporanea del MiC) e il Console Filippo La Rosa (Capo Ufficio per la Promozione culturale e Istituti italiani di cultura del MAECI) insieme a Cesare Biasini Selvaggi (Manager culturale e direttore editoriale di Exibart).

La Giornata di Studi è promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, nell’ambito del PAC2020 – Piano per l’Arte Contemporanea della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Per assistere in presenza alla Giornata di Studi, l’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria con iscrizione al seguente link https://bit.ly/giornata-studio