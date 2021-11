Conti trascina il Cus, Pozzuoli sconfitto al Palafiom

CJ BASKET TARANTO – BAVA POZZUOLI 79-75

CJ Basket Taranto: Alberto Conti 32 (7/9, 3/5), Biagio Sergio 17 (2/2, 3/8), Giovanni Gambarota 10 (2/2, 1/2), Riziero Ponziani 8 (4/9, 0/0), Ricards Klanskis 6 (3/3, 0/0), Hugo Erkmaa 4 (2/6, 0/1), Manuel Diomede 2 (0/6, 0/3), Matteo Carone 0 (0/0, 0/0), Andrea Francesco Liace 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Porcelluzzi 0 (0/0, 0/0). All. Olive.





Bava Pozzuoli: Gianmarco Rossi 17 (4/8, 3/12), Antonio Gallo 14 (4/6, 1/4), Sam Gaye Serigne 11 (3/5, 1/4), Mario Caresta 11 (1/5, 3/7), Milan Manojlovic 8 (4/5, 0/0), Nicola Longobardi 8 (3/3, 0/2), Matteo Cagnacci 4 (2/2, 0/0), Cristian Esposito 2 (1/2, 0/2), Pietro Sequani 0 (0/0, 0/0), Alessandro Potì 0 (0/0, 0/0), Iba koite Thiam 0 (0/0, 0/0). All. Tagliaferri

Arbitri: Matteo Paglialunga di Fabriano (AN) e Daniele Guercio di Ancona (AN). Parziali: 20-20, 20-18, 17-11, 22-26. STAT TA – Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 47 10 + 37 (Riziero Ponziani 15) – Assist: 20 (Hugo Erkmaa 7). STAT BP – Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 21 2 + 19 (Sam Gaye serigne 6) – Assist: 17 (Antonio Gallo 9). Uscito per falli: Gaye (P).

Reagire a un parziale di 9-0 con un controbreak di 12-0 per ribaltare e vincere la partita. Con questo carattere il CJ Basket Taranto supera 79-75 la Virtus Bava Pozzuoli nell’ottava giornata del campionato di serie B Old Wild West 2021/22, girone D, restando così nel gruppo “buono”. Al terzo posto in classifica (foto A.Castellaneta)

Sudato, come sempre in questo campionato così equilibrato, il quinto successo della squadra di Olive che ha avuto in Conti il suo trascinatore; capace di 32 punti… con l’importantissimo apporto nei momenti chiave di Biagio Sergio (17 punti e 3 bombe vitali). Prezioso come sempre Gambarota, 10 punti, senza dimenticare la doppia doppia sfiorata da Ponzioni capace di procacciare 15 rimbalzi. Mai doma Pozzuoli, va detto, in doppia cifra con Rossi, Gallo, Gaye e Caresta, quasi in grado di riaprire la gara negli ultimi possessi. Sconfitto Pozzuoli, i rossoblu tarantini la prossima settimana giocheranno a Torrenova, in Sicilia, per un’altra lunga trasferta.

CLASSIFICA

Lions Basket Bisceglie 16

Moncada Energy Agrigento 12

Fidelia Torrenova 10

Virtus Arechi Salerno 10

CJ Basket Taranto 10

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 8

Geko PSA Sant’Antimo 8

Pall. Viola Reggio Calabria 8

Pavimaro Molfetta 8

Virtus Kleb Ragusa 8

Forio Basket 1977 8

Bava Pozzuoli 8

BPC Virtus Cassino 4

La Pietra Monopoli 4

Del.Fes Avellino 2

Meta Formia 0



Prossimi turno

Recupero 7^ giornata:

24/11/2021 17:00 Fidelia Torrenova-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

9^ giornata:

27/11/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-Pavimaro Molfetta

27/11/2021 19:00 Bava Pozzuoli-Virtus Kleb Ragusa

28/11/2021 16:30 Forio Basket 1977-Pall. Viola Reggio Calabria

28/11/2021 18:00 Del.Fes Avellino-Lapietra Monopoli

28/11/2021 18:00 Meta Formia-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

28/11/2021 18:00 Moncada Energy Agrigento-Geko PSA Sant’Antimo

28/11/2021 18:00 Fidelia Torrenova-CJ Basket Taranto

28/11/2021 18:00 Virtus Arechi Salerno-Lions Basket Bisceglie