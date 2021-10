“Gli Spartani”, a Taranto uno stage gratuito per imparare l’arte della tragedia

Imparare la tragedia, guardarla, capirla, esserne parte è una palestra eccezionale per chi vuole diventare attore. Un lavoro che attiva mente e corpo, emozioni e tecnica. Con l’obiettivo di formare talenti emergenti, è nato il laboratorio teatrale «Gli Spartani». Quattro docenti d’eccezione per trasmettere le fondamenta di un genere tra i più suggestivi, profondi, attuali e attraenti: la tragedia.

Recitazione, danza, combattimento scenico, canto corale sono alcune delle materie che verranno insegnate durante il percorso progettato dall’attore e regista Massimo Cimaglia e da Terra Magica Arte e Cultura. Progetto realizzato grazie al sostegno di cooperativa teatrale Crest, Regione Puglia-Assessorato Cultura, Pact (Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia), Piiil Cultura Puglia.





Un’ opportunità per 12 giovani attori e danzatori, dai 18 ai 40 anni , che avranno la possibilità di cimentarsi con la peculiarità della recitazione tragica, in particolare la recitazione corale. Il coro, infatti, grande protagonista delle tragedie greche, è un personaggio particolare, collettivo e individuale, che spiega, anticipa, commenta, porta in scena la voce di chi non ha voce. E saranno i maestri dell’Inda di Siracusa (Istituto Nazionale Dramma Antico) Massimo Cimaglia, Simonetta Cartia e Dario La Ferla a tenere le lezioni insieme alla sceneggiatrice e autrice Barbara Gizzi.

Il laboratorio è gratuito e si svolgerà nel teatro Tatà di Taranto in due sessioni, con gli stessi corsisti, dal 29 ottobre al 7 novembre e dal 15 al 20 novembre. Un percorso di dieci moduli: La scena tragica e il coro, La drammaturgia del coro e Riscritture tragiche (docente Gizzi); Recitazione, Tecniche base del combattimento scenico e Interpretazione del combattimento scenico (docente Cimaglia); Recitazione all’unisono e Canto corale (docente Cartia); Teatro-danza e Coreografie (docente La Ferla).

I partecipanti si cimenteranno con una riscrittura moderna di coro greco che tiene conto delle tecniche antiche di scrittura e che è prima fase di studio di un lungo lavoro di scrittura tragica moderna che Terra Magica sta affrontando da tempo e che porterà alla tragedia «Gli Spartani».

Le iscrizioni sono aperte e per partecipare occorre inviare il proprio curriculum vitae e un breve video motivazionale, realizzato anche con uno smartphone, all’indirizzo email terramagicartecultura@gmail.com e per qualsiasi informazione numero di telefono 335 53 94 694.