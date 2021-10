“Career Fair”, un evento per neo laureati e laureandi del Politecnico di Bari

Fervono gli ultimi preparativi per la V edizione. Un’Agorà virtuale, on line, il 20 ottobre, in presenza invece, il 26, nel campus universitario, con un solo obiettivo: favorire l’incontro della domanda delle imprese alla ricerca di personale qualificato e quella di neo laureati e laureandi del Politecnico di Bari alla ricerca della loro occasione di lavoro.

Questa è la Career Fair, l’appuntamento annuale, giunta alla V edizione, promossa dal Politecnico di Bari con il supporto dell’Ufficio Placement. L’evento 2021, coinvolgerà diverse importanti realtà produttive, studi professionali, enti e istituzioni territoriali, nazionali ed internazionali, interessate a ricercare e assumere nuove e qualificate risorse umane.





Le caratteristiche della manifestazione on line sono analoghe a quelle delle precedenti edizioni svolte in presenza all’interno del Campus. La giornata del 20 ottobre, dalle ore 9,30 alle 17,30, prevede, infatti, sessioni di job matching,

workshop, laboratori e convegni su tematiche legate al mondo del lavoro. Nella piattaforma della Fiera virtuale https://careerfair.poliba.it/ , è prevista un’area comune in cui ogni azienda, studio o ente partecipante avrà il proprio stand virtuale nella formula semplice o con più room per incontri e colloqui, dal quale potrà realizzare webinar, presentazioni e laboratori e comunicare, via chat, con i laureati e gli studenti interessati.

Gli studenti e neo laureati, da parte loro, per incontrare le Aziende possono iscriversi gratuitamente alla Career Fair 2021 attraverso la piattaforma indicata ed eventualmente caricare il proprio curriculum. Durante la giornata del 20

ottobre potranno visitare gli stand virtuali delle aziende, assistere ai webinar, chattare con i responsabili, lasciare il proprio curriculum digitale e sostenere videocolloqui. I partecipanti all’evento online riceveranno anche l’invito a svolgere colloqui in presenza presso la sede del Politecnico.

Qui di seguito, le aziende partecipanti alla V edizione della Career Fair on line del 20 ottobre: ABB; Accenture; Akronos Technologies; Alten; Alleanza Assicurazioni; Amplifon; ASEM; Auriga SpA; Baker Hughes; Bosch; Brainpull; BurdaForward Italia Srl; Capgemini Italia; Casa Zero; Comer Industries; Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica; Credem; Dedagroup; Dedalus; Deloitte; Domar; Edison; EY; FAAC; Fedegari; Fincons Group; Generali; Gi Group; Gruppo Pittini; Imola Informatica; ICAM; InfoCamere; Intellera Consulting; Intesa Sanpaolo; Job

Italia; KPMG; Lavoropiù; LIDL; Martur Fompak International; Masmec; Mazars; Minsait; OSAI; PWC; QiBit; Ringmaster; Smart4p; Snam; Soft Strategy; Sorgenia; Spindox; Storm Reply; Synergie; Teleperformance; Tetra Pak; Temera; Umana; Webuild.

Career Fair in presenza. Nella giornata di martedì, 26 ottobre (ore 9,00-13,00), aziende, studi professionali, enti e istituzioni avranno la possibilità di incontrare fisicamente i candidati per colloqui rapidi presso una postazione

dedicata e/o di svolgere mini presentazioni aziendali, nel pieno rispetto delle normative previste per la gestione delle situazioni derivanti dalla emergenza Covid. Nell’occasione, in presenza, presso il Campus, ci saranno 12 aziende che

svolgeranno dei seminari sul palco allestito nell’Atrio “Cherubini”: BurdaForward Italia Srl; Casa Zero; EY; FAAC; Gi Group; ICAM; Imola Informatica; InfoCamere; OSAI; Smart4p; Synergie; Temera. Mentre altre 17 aziende: Akronos Technologies; Domar; Martur Fompak International; Masmec; Umana; BurdaForward Italia Srl; Casa Zero; EY; FAAC; Gi Group; ICAM; Imola Informatica; InfoCamere; OSAI; Smart4p; Synergie; Temera svolgeranno colloqui con i candidati prenotati.

Nel pomeriggio, dalle 16,00 alle 18,00, è prevista l’iniziativa “Nobìlita” organizzata, in collaborazione con il Poliba, da “FiordiRisorse” – la business community premiata nel 2008 da LinkedIn come “Best practice italiana” e “SenzaFiltro”, il giornale della cultura del lavoro, edito da FiordiRisorse. Nobìlita prevede l’incontro pubblico, “La Bussola del lavoro punta a sud” a cui parteciperanno: Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari; Mariangela Turchiarulo, Delegata del Rettore al Placement e alla Comunicazione istituzionale del Politecnico di Bari; Antonio Decaro, Sindaco di Bari; Marco Scippa, Direttore HR Angel Company; Marina Mastromauro, AD Granoro; Mariarita Costanza, AD Everywhere Tew; Cecilia Stallone, HR Manager Barili; Monica Abbinante, Navigator Anpal Servizi; Daniele Manni, Docente di

imprenditorialità giovanile; Marco Leo, Head of Life Ray Commerce; Lucio Zanca, Docente Università di Bologna.