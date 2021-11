Basket, C: lunedì Santa Rita ospita al Palafiom il forte Lucera

“Domenica scorsa, in casa del Basket Barletta, abbiamo sofferto la loro esperienza. L’infortunio di Ragusa e qualche acciacco hanno fatto il resto. Siamo giovani, dobbiamo crescere giocando, soprattutto facendo tesoro delle partite disputate contro squadre costruite per vincere il girone. Lo sappiamo: dobbiamo lavorare e migliorare. Il nostro progetto è chiaro e siamo già concentrati su lunedì prossimo quando al Palafiom arriverà Lucera, un’altra delle favorite per la vittoria del campionato” (in copertina Domenico Bitetti durante la gara del debutto, foto Aurelio Castellaneta).

Coach Giovanni Menga sta dunque preparando con il suo quintetto la partita di lunedì 15 novembre (ore 20), posticipo della terza giornata del campionato di basket di serie C silver 2021.





Al Palafiom, come detto, arriva Sveva Lucera reduce da due convincenti vittorie nelle prime due giornate: la prima sul parquet dell’Angiulli Bari e poi in casa con la Cestistica Barletta. Un impegno importante per i ragazzi dell’Asnpi Santa Rita Basket Taranto.