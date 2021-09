Artists in masks, a Taranto una mostra per andare oltre il covid

Sarà inaugurata sabato 11 settembre 2021, alle 18:30, nella Galleria Comunale del Castello Aragonese di Taranto, la mostra collettiva paneuropea Artists in masks, organizzata dall’Associazione CLAM International (Cultura, Lingue, Arte, Musica) in partecipazione con il Comune di Taranto ed euroArt.

“Oltre i confini del Covid – si legge in una nota stampa – si concretizza a Taranto in una esposizione collettiva la sfida di circa 24 artisti europei che hanno aderito al progetto Artistsinmasks. L’evento, già previsto per l’inizio dell’anno, è stato rinviato a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, ed ha assunto un valore diverso e provocatorio nello spirito degli artisti coinvolti, che non si sono arresi. La mostra è stata già realizzata nella sede del Comune di Murnau am Staffelsee, patria dell’Espressionismo di Kandinsky e della sua collezione “Cavaliere azzurro” e resa virtualmente accessibile al pubblico nel periodo del lockdown sul canale YouTube di Artists in Masks”.





L’intero progetto Artistsinmasks nasce per iniziativa del pittore tedesco Gerd Lepic, dell’Associazione Tusculum della comunità di Murnau am Staffelsee – Germania. È sostenuto dalla pittrice Uta Strack, sua partner, dal fotografo Eric Schaftlein, di Cernay la Ville Francia, curatore del video che accompagna il periodo della mostra, e da Francesca Di Ponzio, fondatrice dell’Associazione CLAM International di Taranto.

“L’iniziativa – prosegue il comunicato – ha coinvolto un certo numero di artisti di Taranto, che hanno partecipato con le

proprie opere riscuotendo interesse ed apprezzamento da parte del pubblico internazionale del circuito EuroArt, la confederazione europea delle colonie di artisti, che include 76 soci e comprende 42 colonie in 12 Paesi. L’Associazione CLAM International di Taranto, alla vigilia del suo ventesimo anno di attività, ha raccolto l’invito dell’artista Gerd Lepic ed ha sostenuto il progetto di scambio di artisti. In virtù di questo progetto, Taranto è diventata una delle protagoniste delle pagine del libro “93 Tage in Italien”, in cui l’artista raccoglie anche impressioni e memorie della sua permanenza a

Taranto durante un lungo tour europeo per incontrare colonie di artisti nei vari paesi europei”.

Al vernissage, previsto per l’11 settembre 2021 alle ore 18,30, parteciperà Gerd Lepic e gli artisti della comunità di Clam interntational e sarà arricchito da un’esibizione del chitarrista M°Vincenzo Zecca. La mostra resterà aperta sino al 30 settembre.