Applausi in Concattedrale per Frida Bollani Magoni

«Frida Bollani Magoni, straordinaria ragazza, pianoforte, voce e tanta sperimentazione nella sua performance artistica dedicata al Natale: siamo stati estremamente felici di averla ospitata nella Concattedrale Gran Madre di Dio a Taranto, dopo averne apprezzato qualità e sensibilità la scorsa estate al Locus Festival grazie alla musica di Franco Battiato;

intanto l’Orchestra che non avete visto sul palco è impegnata nelle prove per il Concerto di Capodanno in programma sabato prossimo alle 11.30 al Teatro comunale Fusco di Taranto”. (leggi qui). Il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia, insieme con il parroco don Ciro Alabrese, descrive l’esibizione del giovane talento, figlia d’arte. Il concerto di Frida Bollani Magoni (in copertina, nella foto di Aurelio Castellaneta) ha appassionato il pubblico. Ultimo del 2021. Fra i brani eseguiti dalla pianista e compositrice diciassettenne, nella Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, “Carol of the bells”, “Blackbird”, “Caruso”, “Over the rainbow”, “Moon river”, “Holy night”, “Amazing grace”, “La cura”, “Hallelujah”, gli inediti “I’ll miss you” e “Christmas again”, con un medley strumentale di canzoni di Natale. «Tenere concerti nelle chiese, nella Concattedrale Gran Madre di Dio, in questo caso – ha dichiarato Frida Bollani Magoni – è un’esperienza nuova, all’interno di un tour natalizio in tutta Italia, in particolare della Puglia: contenta di fare ascoltare un repertorio nella maggior parte nuovo; canzoni natalizie in luoghi, le chiese, nei quali ero stata impegnata in passato con cori: in questo progetto pianoforte e voce sto trovando un’acustica straordinaria e un pubblico che in parte mi conosceva e spero abbia potuto apprezzare il mio impegno anche in questa chiave sperimentale».