“Al villaggio con Peppe”, spettacolo di cabaret all’Orfeo di Taranto

“Al villaggio con Peppe”. Cabaret a teatro. Sarà uno spettacolo all’insegna del buonumore quello che si terrà presso il teatro Orfeo giovedì 25 novembre, alle ore 21, scritto e diretto da Peppe Zero e che vedrà sul palco Peppe Zero e Ninetta.

In scena una coppia meridionale composta da madre e figlio in continua lotta. È un amore morboso quello che lega la madre al figlio di quarant’anni, in uno scambio di idee che vede protagonista anche il dialetto tarantino. Peppe Zero lascia Taranto e inizia la sua gavetta all’età di 15 anni con le prime serate di cabaret per poi diventare leader nel settore del Wedding in Puglia.





Nel 2011 è stato riconosciuto come sosia ufficiale di Checco Zalone mentre dal 2016 spopola nel mondo del web con Ninetta, una coppia virale che conta milioni di visualizzazioni video. Lo spettacolo di cabaret rientra nel cartellone della stagione 2021 del Teatro Orfeo, “106 anni di storia”, organizzata dal Teatro Cinema Orfeo con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Taranto. Biglietti “Al villaggio con Peppe”: 16 euro, 13 euro. Per informazioni, abbonamento e biglietti: 099 4533590 – 3290779521 – 3505082500.