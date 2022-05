Al teatro Fusco di Taranto la finale del concorso internazionale Nino Rota

Lunedì 30 maggio alle 20.30 al Teatro Fusco di Taranto, finale del quinto Concorso internazionale per Direttori d’orchestra “Nino Rota” promosso dall’ICO Magna Grecia con il patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia, Ministero della Cultura e Agis-ICO, in collaborazione con Fondazione Puglia, Programma Sviluppo e Teleperformance. L’ultima edizione del Concorso risale al 2019, a causa dell’interruzione di qualsiasi attività di spettacolo imposta dal Covid-19.

Oltre sessanta i giovani direttori selezionati in questi giorni dalla Commissione composta da Gianna Fratta, Dian Tchobanov, Oleg Michel Ange Caetani, Claire Suzanne Madeleine Gibault, Pasquale Veleno e Piero Romano. A partire dal 24 scorso, in corso le eliminatorie, cui seguiranno, la seconda prova e le semifinali per arrivare alle finali in programma domenica 29 nell’Auditorium “R. Gervasio” di Matera e il 30 maggio al Teatro comunale “Fusco” di Taranto. Brani selezionati per i direttori in gara, saranno eseguiti con l’ausilio del soprano Miryam Marcone. Nel corso della serata i finalisti dirigeranno musiche di Mozart, Mendelsshon, Brahms e Tchaikovskj. Ingresso, 5euro. Obbligatorie mascherine Ffp2.





“Dopo una straordinaria Stagione concertistica che ha regalato al pubblico emozioni musicali intense – dice Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – ecco un altro appuntamento di grande rilievo: il Concorso internazionale di Direzione d’orchestra che in questa fase sta interessando oltre sessanta giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo, tutti selezionati da una giuria di primissimo livello”.

Vincitore dell’ultima edizione (2019), lo slovacco Marco Vlasak. Nella stessa occasione, riconoscimenti anche per altri due finalisti: premio tributato dall’Orchestra Magna Grecia, assegnato all’italiano Enrico Lombardi; quello del pubblico, al giapponese Ryo Hirabayashi.

Info: Orchestra della Magna Grecia, Taranto: via Giovinazzi 28 (3929199935), via Tirrenia 4 (099.7304422); Matera: via De Viti De Marco 13 (0835.1973420, 392.9199743). orchestramagnagrecia.it