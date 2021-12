Al Teatro delle Forche di Massafra quattro atti unici di Achille Campanile

Per la rassegna “Tessiture – Stagione delle Residenze”, a cura del Teatro delle Forche, nell’ambito del progetto di Residenze Artistiche Artisti nei Territori “Bildungsroman 2021″(Ministero della Cultura/Regione Puglia), domenica 5 dicembre, al Teatro Comunale “Nicola Resta” di Massafra (Piazza Garibaldi), la compagnia Diaghilev porta in scena “L’occasione”.

Spettacolo con Altea Chionna, Alessandro Epifani, Francesco Lamacchia e Mario Lasorella. Regia di Paolo Panaro. “Elegantemente sarcastico, un umorista anticonvenzionale: era soprattutto questo Achille Campanile. Un protagonista di quasi tutto il Novecento culturale, teatrale, giornalistico e cinematografico italiano, grazie alla voglia di prendersi gioco della vita, con l’originale freschezza del riso che solo i grandi scrittori sanno fare.





Il suo talento era votato a trovare, e quindi rappresentare, il ridicolo delle persone e delle cose, ma anche delle situazioni più assurde: il risultato sono opere vivaci e divertenti che mai sfociano nella satira volgare. Tra i tanti umoristi della letteratura italiana, Campanile si distinse per la sua semplice e spiccata ironia. Un uomo sorprendente, frizzante, che curava la sua prosa stilistica in maniera precisa, utilizzando un lessico forbito e dettagliato. Il suo genio risiedeva nella capacità di sbalordire brillantemente per storie apparentemente non esilaranti, o di tradurre comicamente circostanze assolutamente normali.”

Ingresso ore 19.30. Sipario ore 20.00. Prenotazione obbligatoria al numero 3246103258. Ticket 5 euro. Accesso consentito ai possessori di Green Pass. La rassegna "Tessiture – Stagione delle Residenze" si concluderà martedì 14dicembre con lo spettacolo "Medea, Desír" di Astragali Teatro. Per maggiori informazioni: www.teatrodelleforche.com; info@teatrodelleforche.com; 3246103258.