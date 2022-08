Al Parco Gondar di Gallipoli l’Apulia Sport Convention

Il 3 e il 4 settembre presso il Parco Gondar di Gallipoli si terrà l’Apulia Sport Convention, “la più grande manifestazione di fitness e sport del Sud Italia – si legge in una nota stampa- che rappresenta l’evoluzione della Salento Sport Convention, svoltasi presso il Parco Gondar dal 2016”.

Si tratta del primo villaggio dello sport che, con ben 5 aree tematiche: sport, fitness, wellness, danza, combattimento che offre ai partecipanti un programma diversificato e pieno di opportunità per scoprire nuove e coinvolgenti discipline.





“Sin dalle prime ore del mattino – spiega la nota – trainer, palestre e istruttori si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni e dimostrazioni. Una manifestazione che coinvolge un pubblico di ogni età e livello. La nuova edizione prevede nuove discipline sportive: Boxe, Muay Thai, Breathe Kombat, Gallipoli Throwdown, Group Cycling, Strongman, Supe YogaBeer che vanno ad aggiungersi alle già collaudate attività degli scorsi anni: Crossfit, pesistica olimpica, aerobica step, superjump, TRX, Kayak, Pilates, Yoga, Revolution SambaFit, Modern Jazz e tornei di calcio”.

“Tra gli ospiti della manifestazione – continua il comunicato stampa – saranno presenti, per il Muay Thai, Fabio Siciliani, Fabio Puce e Andrea Liuzzi, per la Boxe, Giuseppe Carafa, per il TRX, Francesco Malatesta, per il Be Creative, Lenka Masatova, per il Breathe Kombat, Alessandro Froilich, per il Fitness coreografico, Gil Lopes e per la Samba Fit Revolution, Anthony Cordoba, Jerry Tadeu, Eduardo Da Silva.

Presente, inoltre, nell’area relax una zona dedicata al massaggio massofisioterapico, posturale e soprattutto massaggio sportivo, a disposizione con trattamenti rigeneranti e pre e post gara a cura di Ilario Leo”.

ORARI: 9:30 – 20:30 (con pausa pranzo) INFO TICKET: Ingresso Sportivi: 35€ al giorno, 45€ per i 2 giorni in abbonamento, comprensivo della partecipazione a tutte le attività all’interno e all’esterno della manifestazione (previa prenotazione – disponibilità limitata). Ingresso Visitatori: 8€ al giorno, 15€ per i 2 giorni in abbonamento. Infoline e prenotazioni: +39 327 4454426