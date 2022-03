A Spazioporto Taranto l’omaggio a Nick Drake di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo

Sabato 19 Marzo alle ore 21,30, nell’ambito della rassegna “Approdi”, Spazioporto di Taranto (Via Niceforo Foca 28), ospita SONGS IN A CONVERSATION, il nuovo progetto di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, un omaggio al cantautore Nick Drake a 50 anni dall’uscita del suo ultimo lavoro discografico Pink Moon, un album epocale, un capolavoro che sarebbe sbocciato col tempo raccogliendo un numero straordinario di estimatori appassionati e consacrando un artista unico nel suo genere.

“SONGS IN A CONVERSATION – spiega una nota stampa – nasce dal desiderio di testimoniare la grande passione per l’intramontabile Nick Drake, per tramandare e far conoscere ai giovani musicisti la sua eredità artistica e poetica, ricca di fragilità, lirismo e sensibilità, dando un tocco contemporaneo e moderno per restituire la magia e il

carattere onirico delle versioni originali. Il progetto è composto da 11 tracce, suddivise tra un Lato A e un Lato B. Le prime due tracce del Lato A sono state registrate e prodotte da John Wood, fonico e produttore storico di Nick Drake mentre le altre tre, sono state registrate in un secondo momento a Roma da Daniele Il Mafio Tortora, sodale di questo progetto.





Per ricreare un sound anni ‘70, molto naturale, autentico e dai toni caldi, Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo hanno coinvolto la band con cui collaborano da sempre, composta da Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso e Andrea Pesce al pianoforte.

Il Lato B invece è composto da pezzi suonati e cantati live da Rodrigo e Roberto insieme ad amici, ospiti, fan di Drake. Rodrigo D’Erasmo, tra i più celebri violinisti, polistrumentisti, compositori, arrangiatori e produttori della scena musicale, in passato aveva già lavorato con Roberto Angelini su Drake in alcuni progetti, tra cui Pongmoon – Sognando Nick Drake, il primo tributo al grande cantautore che restituisce ai suoi capolavori quella dimensione live ed intima che certamente desiderava, e un documentario per la regia di Giorgio Testi per Sky Arte, presentato anche alla Festa del cinema di Roma, dal titolo Songs in a conversation, da cui il disco prende nome. In questa occasione, Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo hanno raccontato la musica del cantautore inglese attraverso un viaggio collettivo, introspettivo e avvincente nella natura tanto celebrata e amata da Drake, arricchito dai contributi di alcuni artisti italiani tra cui Andrea Appino, Manuel Agnelli, Niccolò Fabi, oltre che dall’incontro in studio di registrazione con John Wood, il sound

engineer e producer che ha registrato tutti gli album di Nick Drake.

In correlazione al nuovo progetto discografico, Roberto Angelini ha unito passione ed arte e ha realizzato due opere in plastilina, divenute per l’occasione rispettivamente la cover e la quarta del disco, così come era già stato realizzato nel primo album dedicato a Nick Drake Pongmoon – Sognando Nick Drake nel 2005. L’evento fa parte della rassegna Approdi • Itinerari culturali e residenze artistiche” in collaborazione con Regione Puglia, PiiiL Cultura Puglia, WeAreinPuglia, Apulia Film Commission, Birra Raffo. Ingresso con super green pass e mascherina FFP2

Biglietti online su circuito Dice – Ingresso 15€ + d.p. Per informazioni 351 618 1118 – 0992227218″. (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è fornita dall’ufficio stampa associazione AFO6)