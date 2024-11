Zonta Club Taranto, passaggio di consegne e progetto “Costruire la Cultura del Rispetto”

Passaggio di consegne tra presidenti nello Zonta Club Taranto. Dopo tre mandati, e sei anni di conduzione del club tarantino, la prof. Evelyn Zappimbulso, ora Area Director in carica, lascia il testimone alla neo presidente Antonella De Marco, che indosserà per la prima volta la spilla di rappresentanza con il simbolo del martelletto all’insù.

Zonta club Taranto (sul territorio jonico dal 1977) celebra il passaggio presentando domenica 17 novembre prossimo, alle 11:00, nel Nautilus di Taranto, la campagna Zonta Says NO to Violence Against Women con il progetto Costruire la Cultura del Rispetto, ideato e scritto dalle socie Livia Marinò e Silvia Abeille. L’iniziativa coinvolge quest’anno sei scuole superiori di Taranto e provincia e sarà sviluppata dalla neo presidente avv. Antonella De Marco, dalla psicologa Graziana Calò e dall’avv. Alessandra Tracuzzi. Alla conferenza stampa prenderanno parte tutte le socie del club, i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, enti e associazioni in rete con Zonta Club Taranto.

Il programma. Si parte dall’Istituto Righi di Taranto con i due incontri del 18 novembre e 3 dicembre. Segue l’Istituto Mediterraneo di Pulsano il 19 novembre e il 4 dicembre. Quindi l’Istituto Maria Pia con il 20 novembre e il 5 dicembre.

Sarà la volta del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria il 23 e 30 novembre. Si passa poi al Liceo Moscati di Grottaglie il 29 novembre e del 6 dicembre.

Il 25 novembre, invece, sarà celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne: la mattina all’Istituto Einaudi di Manduria, in un unico incontro formativo di tre ore con gli studenti, mentre in serata la presidente De Marco, insieme alle socie del club, prenderà parte al dibattito “Un caffè per le donne”, organizzato dal Centro di ascolto Stella Maris, alle ore 17:00 alle Porte dello Jonio di Taranto.