Zonta Club, Rose Day 2025 a Palazzo di Città

“Serata piacevole e sentita quella che si è tenuta ieri sera, venerdì 7 novembre, al Salone degli Specchi di Palazzo di città di Taranto” si legge nalla nota stampa dello Zonta club Taranto, presieduto da Antonella De Marco, che ha voluto riconoscere un premio al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto, Pina Montanaro, come donna d’eccellenza per il Rose Day 2025.

Il Rose Day è una manifestazione celebrata in 67 Paesi dove sono presenti gli oltre 2.500 club di Zonta International che dal 1919 si adopera tramite service ed advocacy per migliorare la condizione delle donne nel mondo.

Come ogni anno, e come richiesto dallo Statuto Internazionale di Zonta, ogni club territoriale celebra il Rose Day per premiare una donna distintasi per forza, sensibilità ed impegno. Proprio ieri, 8 novembre, tra l’altro, Zonta International ha compiuto 106 anni dalla sua fondazione.

“La dottoressa Montanaro, durante la manifestazione organizzata dal club tarantino, ha ricordato come abbia coronato, grazie al sostegno di una donna altrettanto forte, la sua mamma, il sogno che aveva da bambina: diventare un magistrato. Lo è diventata – si legge nella nota – e il suo impegno è un valore che Zonta club Taranto ha voluto sottolineare durante una serata proprio all’insegna dei valori dell’impegno, della tenacia e dell’esempio al femminile. Ha ripercorso le tappe della sua professione, narrando l’importanza dell’unione tra donne e per le donne al fine di sradicare una cultura che ancora oggi vede professioniste e madri un passo indietro rispetto alla parità”.

La cerimoniera, zontiana Silvia Abeille, ha condotto con eleganza e professionalità la serata, illustrando ai presenti intervenuti la carriera e la storia della premiata, che si è dichiarata onorata del riconoscimento zontiano, emblema dell’empowerment femminile.

La serata è stata inoltre allietata dalla zontiana musicista Mariantonietta Saccomanni. Si sono esibiti per l’occasione la soprano Daniela Abbà e il baritono Mario Patella. Al pianoforte, la musicista zontiana Pamira Esposito. Sulle note di “I te vurria vassà” tutto il pubblico ha accompagnato il finale della performance musicale.

Il saluto del sindaco Bitetti e del consigliere comunale Tartaglia che, unitamente a tutta l’amministrazione comunale, hanno concesso il patrocinio morale alla manifestazione. La presidente Antonella De Marco e le socie di Taranto hanno omaggiato la past president Evelyn Zappimbulso per la neo elezione a presidente di Zonta Italia biennio 2026 – 2028 (avvenuta il 25 ottobre a Venezia).

La grafica dell’intero evento è stata curata dalla zontiana Daniela Piepoli.