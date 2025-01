Volontariato, a Taranto la XVIII rassegna provinciale: il programma

Al via la diciottesima rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, la principale iniziativa di promozione del volontariato del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto ETS.

Inizia “Con un fiore in mano. Nutrire speranza nel presente per far fiorire futuro” che si terrà – giovedì 30 gennaio – nel Circolo Ufficiali della Marina Militare, in piazza Kennedy.

L’evento – articolato su un doppio appuntamento – è pensato come un momento partecipato di dialogo e di ascolto, che darà spazio alle voci e alle esperienze dei partecipanti, per provare insieme a rispondere a domande come Quale esperienza fanno della speranza le giovani generazioni? Cosa nutre e cosa spegne la speranza? A cosa serve e come possiamo praticarla attivamente?

Nella mattinata – con inizio alle 09.15 – dopo i saluti di Maria Antonietta Brigida, Vicepresidente Csv Taranto e consigliera nazionale CsvNet con delega a Scuola-Volontariato, e di Adriana Schiedi, professoressa associata di Pedagogia generale e sociale DJSGE Uniba, lo spazio sarà dedicato prevalentemente ai giovani delle scuole del territorio: sono attesi oltre 200 studenti dell’Istituto “Don Milani-Pertini” di Grottaglie, del Liceo “De Ruggieri” di Massafra e da Taranto del Liceo delle Scienze Umane “Vittorino Da Feltre”, dell’Istituto “Liside-Cabrini”, del Liceo “Archita” e del Liceo Artistico “V. Calò” sede di Taranto.

Nel pomeriggio – ore 17.00 – saranno in modo particolare i volontari e le volontarie delle tante realtà del territorio a confrontarsi sul tema.

La sessione sarà introdotta dall’intervento di Adriana Schiedi su “La speranza nell’esperienza delle giovani generazioni”. Previsti i saluti di Francesco Riondino, presidente del Csv Taranto, don Nino Borsci, delegato della Curia Arcivescovile Taranto, del Cv Antonio Rossetti del Comando Interregionale Marittimo Sud M.M., di Gabriella Ficocelli, assessore Politiche sociali del Comune di Taranto, e di Mattia Giorno, consigliere del Presidente della Regione Puglia.

Tutti gli incontri saranno condotti da Giulio Ferretto e da Beatrice Leone di Comunitazione, Associazione che in più occasioni ha collaborato con il Csv Taranto per la facilitazione di piccoli e grandi gruppi. Le attività saranno arricchite anche dalla presenza di Silvio Gioia, performer di teatro d’ombre: crea spettacoli assieme alla sua “Ombra Gemella”, le scene sono sempre ricche di suggestioni ed emozioni, come solo l’ombra sa fare, mettendo “in luce” storie, persone e situazioni generalmente tenute in “ombra”.

La XVIII Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà gode del patrocinio di CSVnet, del presidente della Giunta Regionale, del presidente della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto, dell’Asl Taranto, dell’Arcidiocesi di Taranto e dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, nonché della collaborazione del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”.