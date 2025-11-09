Volley, un’altra sconfitta per Prisma La Cascina Taranto

Contro la Tinet Prata arriva un’altra sconfitta rotonda, (23-25, 23-25, 15-25) questa volta giocata in equilibrio per i primi due parziali chiusi entrambi 23-25, poi i rossoblù non sono riusciti a rialzare la testa e nel terzo hanno subito un grave contraccolpo soccombendo agli attacchi di un tridente veramente insidioso come quello degli schiacciatori Gamba, Terpin e Ernastowicz. Diversamente da Ravenna, con l’inserimento di Lawani si è visto un gioco diverso, ma non è bastato contro una squadra come Prata, che poco ha cambiato rispetto allo scorso anno, la vincente della regular season 2024-25. (Foto A. Castellaneta).

Tutto da rifare dunque, nelle fila rossoblù, che devono ripartire dai primi due set e trovare soluzioni soprattutto di continuità e concretezza nei momenti decisivi. La Prisma La Cascina Taranto ha mostrato buoni spunti, ma ancora troppi errori nei finali di set hanno pesato sull’esito del match. L’ingresso di Lawani ha dato maggiore profondità offensiva, mentre Antonov e Cianciotta hanno provato a tenere in equilibrio la squadra con esperienza e personalità.

Il calendario non concede soste e la Prisma è chiamata a reagire subito a Brescia: servirà una prova di carattere per tornare a muovere la classifica e ritrovare fiducia, puntando sulla solidità del collettivo per invertire la rotta. Le parole della dirigenza rossoblù, con il segretario generale Stefano De Luca: “Diciamo che i primi due set sono stati piú o meno equilibrati, poi abbiamo perso lucidità e abbiamo perso male il terzo, come hanno visto tutti. Loro hanno giocato meglio di noi e si é visto. Sicuramente ci sono margini di miglioramento. Questa inoltre é stata la prima partita di Lawaní, che ancora si deve integrare nella squadra. Quindi diciamo che qualche sbavatura ci sta pure. Ai nostri tifosi chiediamo di avere fiducia e di continuare a seguirci come sempre”.