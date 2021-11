Volley, sabato al PalaMazzola arriva il Padova

Taranto, è già attiva la prevendita dei tagliandi relativi all’incontro valevole per la sesta giornata di Superlega Credem Banca contro la Kioene Padova. L’incontro si terrà sabato prossimo, 13 novembre, alle ore 18, al Palamazzola. Ieri i rossoblu hanno ceduto a Verona al tie break.

I tagliandi sono acquistabili presso il Bar Tabacchi Pausa Caffè sito in viale Trentino 5/B, presso il Bar Coffee Time sito in via Principe Amedeo 172 o presso il circuito EtesTicketing, raggiungibile dal sito www.etes.it.





La società, inoltre, comunica a tutti gli abbonati che è possibile ritirare le tessere presso il punto vendita “Pausa Caffe” e che con la ricevuta cartacea non sarà più possibile accedere all’impianto.

PREZZI GIOIELLA PRISMA TARANTO VOLLEY – KIOENE PADOVA

INTERO: € 23,00 incluso diritto di prevendita

RIDOTTO: € 18,00 incluso diritto di prevendita Fascia d’età: 12-18 anni –Over65

RIDOTTO: € 3,00 incluso diritto di prevendita – Fascia d’età: 3-11 anni

SETTORE OSPITI:

Alla tifoseria ospite sono stati riservati i settori “S” e “T” del Palamazzola. I tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati online sul sito www.etes.it o presso la Tabaccheria Drago Emanuele sita in via Michelangelo Buonarroti 89 a Padova.

La prevendita per il settore ospiti terminerà alle ore 12 di sabato 13 novembre.

la gara di ieri

VERONA VOLLEY-GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-2 (24-26, 25-20, 25-23, 19-25, 15-13)

VERONA VOLLEY: Vieira De Oliveira 1, Magalini 15, Aguenier 11, Jensen 16, Mozic 25, Cortesia 11, Spirito 0, Wounembaina 0, Bonami (L), Donati (L), Asparuhov 4. N.E. Zanotti, Nikolic, Qafarena. All. Stoytchev.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi 0, De Barros Ferreira 15, Di Martino 10, Sabbi 31, Randazzo 0, Alletti 12, Pochini (L), Stefani 0, Palonsky 6, Laurenzano (L), Gironi 7. N.E. Freimanis, Pellegrino. All. Di Pinto.

ARBITRI: Piperata, Boris.

NOTE – durata set: 34′, 30′, 29′, 26′, 19′; tot: 138′.