Volley, Prisma Taranto a caccia di punti salvezza

La stagione entra nella sua fase decisiva e per la Gioiella Prisma Taranto è arrivato il momento di giocarsi tutto. Ultima in classifica, la squadra tarantina domenica alle 18 ospiterà una Cisterna Volley in gran forma, attualmente settima in classifica e protagonista di un ottimo campionato. Con sole quattro partite ancora da disputare, ogni punto è fondamentale, e il match contro i laziali rappresenta un bivio cruciale.





Ecco cosa ha dichiarato Filippo Lanza: “Adesso cominciano i nostri play-off, con partite fondamentali per la salvezza, un periodo molto stimolante per un atleta in cui ci si giocherà tutto. Domenica si affronterà una squadra in salute, impegnata in un buon campionato, ma l’obiettivo della Prisma resta immutato: essere fedeli al proprio scopo. Cisterna ha sempre dimostrato di poter mettere in campo un gioco eccellente, grazie a giocatori fondamentali; è anche formata da gente esperta che conosce la Superlega e sanno quando attivarsi per ottenere risultati. Verranno qui determinati a conquistare un posto definitivo e a allontanarsi da Modena. Questo è il loro obiettivo, mentre noi ne abbiamo un altro. Vedremo chi la spunterà”.