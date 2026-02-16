Volley, Prisma La Cascina Taranto si impone a Cantù

Prisma La Cascina Taranto si impone al Pala Francescucci per 3-1 (25-21, 19-25, 21-25, 15-25). I rossoblu conquistano la seconda vittoria consecutiva e tre punti d’oro in trasferta. Dopo un avvio in salita, con gli ionici costretti a inseguire una Campi Reali Cantù solida e aggressiva, la Prisma ha saputo cambiare volto alla partita con carattere, qualità e lucidità nei momenti chiave.

Il match, delicatissimo per la classifica, sembrava essersi complicato quando Cantù si era presa il primo parziale e aveva rialzato la testa anche nel terzo, dimostrando di non voler lasciare nulla. Ma è proprio lì che Taranto ha mostrato maturità e personalità. La svolta porta la firma di Guilherme Maia, autentico MVP della serata: il suo ingresso ha cambiato ritmo, distribuzione e intensità del gioco. Il regista portoghese ha dato ordine e imprevedibilità, trovando con continuità le sue bocche di fuoco e orchestrando la rimonta con freddezza e visione.

Sugli scudi anche Hopt, devastante con 21 punti e punto di riferimento offensivo nei momenti più caldi; determinanti Cianciotta e Pierotti, capaci di incendiare il match con attacchi pesanti e continuità in fase break. La loro efficacia ha spezzato le certezze canturine e permesso ai rossoblù di prendere definitivamente il controllo. (foto Patrizia Tettamanti fornita da ufficio stampa Prisma La Cascina Taranto)

Tre punti preziosissimi che valgono il rilancio in classifica e confermano la crescita del gruppo: quando la partita si fa complessa, la Prisma risponde presente. E questa volta lo ha fatto con qualità, cuore e una regia da protagonista. Le parole di Guilherme Maia, mvp del match: “Sono molto felice della vittoria e dei tre punti, sapevamo che Cantù sarebbe stata una squadra difficile da battere ma siamo riusciti a superare le difficoltà e portare a casa il bottino pieno. Cosa ho portato nel match? Credo un po’ di serenità, molto spesso nel mezzo del caos si ha solo bisogno di qualcuno che tenga lucidità e tutto torna più nitido e credo di esserci riuscito”.