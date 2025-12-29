Sport, Volley
Volley, Prisma La Cascina Taranto saluta il 2025 con una bella vittoria
Una vittoria che vale molto più dei punti conquistati. Prisma La Cascina Taranto supera Virtus Aversa, terza forza del campionato, al termine di una sfida intensa e combattuta con il risultato di 3-1 (15-25, 28-26, 30-28, 25-21). Gli ionici trovano energie, carattere e orgoglio e conquistano un successo inaspettato e per questo ancora più gradito, che chiude nel migliore dei modi un 2025 difficile.
È stata una partita di cuore e sacrificio, costruita punto dopo punto, con Taranto capace di restare sempre dentro al match anche nei momenti più complicati, senza mai smarrire lucidità e spirito di squadra. A fare la differenza sono state la compattezza del gruppo e la voglia di non mollare, qualità che hanno permesso ai rossoblù di avere la meglio su un’avversaria di alto livello.
Protagonista assoluto della serata è stato Jannis Hopt, chiamato in causa e capace di rispondere presente con una prestazione di grande sostanza e personalità. Il tedesco chiude MVP del match con 14 punti, risultando decisivo nei momenti chiave dell’incontro.
Accanto a lui brilla anche Pierotti, vero trascinatore emotivo della squadra: per lui 10 punti e un’ottima prestazione complessiva, fatta di intensità, leadership e giocate importanti che hanno dato fiducia a tutto il gruppo. Ottime anche le giocate di Lusetti che ha coinvolto un perfetto Cianciotta con 20 punti all’attivo e i due centrali sempre sugli scudi e attenti anche a muro. Tanto cuore e fame di vittoria anche da Gollini e Luzzi capaci di coprire ogni centimetro del PalaFiom con difese acrobatiche e ricezioni precise.
Una vittoria di tutti, che rende felice anche la dirigenza rossoblù, come dichiara la vicepresidente del club tarantino Elisabetta Zelatore: “Voglio innanzitutto ringraziare mister Lorizio e il direttore generale Vito Primavera, che in questo periodo si stanno prodigando sia a livello tecnico sia dirigenziale per colmare alcune lacune e superare le difficoltà che stiamo attraversando. È un momento complicato, una settimana particolarmente difficile, ma ho visto una risposta importante da parte dei ragazzi che ci credono davvero, che mettono il cuore e che si sentono parte del nostro progetto: questa sera hanno dato tutto quello che potevano dare e sono convinto che in futuro potranno dare ancora di più.
Un ringraziamento speciale va anche a tutti i tifosi che hanno riempito il palazzetto, un pubblico caloroso che ha spinto i ragazzi dall’inizio alla fine. Adesso guardiamo avanti: la prossima partita sarà subito una trasferta a Catania. Ci auguriamo di vedere lo stesso spirito, la stessa reazione e la stessa determinazione anche lontano dal nostro parquet, perché quello che abbiamo visto questa sera deve diventare il nostro punto di partenza, in casa e in trasferta”. (Foto Walter Nobile, fornita da ufficio stampa Prisma La Cascina Taranto)