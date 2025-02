Volley, Gioiella Prisma Taranto sconfitta a Modena

Taranto spreca un’occasione importantissima per la salvezza, Modena si aggiudica il match 3-1 (25-15, 19-25, 25-21, 25-23). Priva di due giocatori importanti come Rinaldi e Sanguinetti, Modena riesce ugualmente a imporsi sugli ospiti che cominciano subendo diversi ace e dimostrando un atteggiamento arrendevole di fronte a Modena aggressivo e padrone del gioco.

Nel secondo parziale Taranto impone il proprio ritmo staccandosi presto dai canarini, e portando a termine il set senza intoppi. Nel terzo e quarto però Modena spinge in attacco e battuta e Taranto nonostante mantenga l’equilibrio, non riesce a trovare il guizzo per potersi staccare. Questo il commento di coach Boninfante: “Alterniamo momenti molto concreti ad altri in cui ci perdiamo, e anche oggi è successo. Nel primo set speravo in un inizio più determinato, ma abbiamo subito nettamente il loro servizio, che è stato molto incisivo. Dopo siamo stati in partita: bene nel secondo set, mentre nel terzo un paio di rotazioni consecutive ci hanno messo fuori gioco, sempre a causa di nostri errori. Nel quarto set abbiamo avuto delle occasioni, finché Modena ha lasciato fare. La salvezza va conquistata fino all’ultima palla. Giochiamo in casa contro Verona, tutti conosciamo il loro valore, quindi dovremo fare una partita straordinaria, al di sopra delle nostre possibilità”. (Foto repertorio)