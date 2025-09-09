Virtus Taranto si qualifica per l’Eccellenza Under 17

Play in superati. Anche per la prossima stagione la Virtus Pallacanestro Taranto giocherà nel campionato Under 17 Eccellenza.



Come previsto dalle nuove disposizioni della FIP – Federazione Italiana Pallacanestro, infatti, la squadra allenata da Stefano Mineo ha dovuto affrontare le forche caudine di uno spareggio, superando con determinazione e qualità la FBF Francavilla nei due incontri di andata e ritorno.

‘Un risultato che premia la dedizione e l’impegno dei ragazzi – si legge nella nota – al lavoro con lo staff tecnico sin dai primi di agosto, e la programmazione della società, capace di centrare ancora un obiettivo così importante’.

Adesso per gli Under 17 si apre un campionato affascinante: un girone a 10 squadre, tra le migliori della Puglia.