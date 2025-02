Virtus et Humanitas, la mostra dell’Ordine Militare d’Italia

Giovedì 6 marzo, alle 16:30, Galleria Meridionale del Castello Aragonese di Taranto: inaugurazione della mostra itinerante dell’Ordine Militare d’Italia (OMI) “Virtus et Humanitas”.

L’esposizione accompagna i visitatori in un viaggio attraverso la storia e una profonda riflessione sul percorso intrapreso dall’Italia verso la pacificazione fra i popoli. La mostra, promossa dal Gruppo Decorati OMI, è patrocinata dal Ministero della Difesa e curata dalla dott.ssa Federica Dal Forno, con il supporto del Colonnello Gianluca Bonci. “L’Ordine Militare d’Italia, istituzione della Repubblica Italiana – si legge in una nota – ricompensa le azioni distintive compiute in guerra da unità delle Forze Armate o da singoli militari che abbiano dimostrato perizia, senso di responsabilità e valore. Rappresentato dal Presidente della Repubblica e costituito dal Gruppo Decorati, l’OMI celebra nel 2025 il suo 210° anniversario, restando fedele ai principi di coraggio e dedizione che la mostra intende mettere in luce”.

“Virtus et Humanitas” è un’occasione unica per riscoprire figure e ideali che hanno attraversato epoche diverse. Grazie a installazioni grafiche, il percorso espositivo evidenzia come i valori della virtus e della humanitas si siano evoluti nel tempo, offrendo spunti di riflessione per il presente e il futuro. Un invito, rivolto a uomini e donne, in uniforme e non, a lasciarsi ispirare da questi principi per costruire un domani più nobile, al servizio del proprio Paese e dell’intera umanità”

L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni, negli stessi orari di visita del Castello Aragonese.