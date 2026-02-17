Violenza di Genere, a Taranto dibattito sul libro di Silvia Morrone

Riconoscere la violenza di genere per imparare a proteggersi e rinascere. È il messaggio veicolato da “Resta con te. Vivere la violenza di genere e venirne fuori”, il libro della giornalista Silvia Morrone, edito da Scorpione, che verrà presentato a Taranto il prossimo 20 febbraio alle 17.30 nella sala della Banca di Bari e Taranto in via Berardi, 31.

L’autrice dà voce a testimonianze di donne che hanno vissuto il dramma della violenza di genere e sono riuscite a venirne fuori mettendo se stesse al centro della propria vita.

Alla serata, presentata dalla giornalista Luisa Campatelli, saranno presenti Francesca Poretti, presidente Associazione Italiana di Cultura Classica che ha pubblicato nel corso degli anni diverse opere riferite alla condizione femminile nel mondo antico nella realtà e nel mito; Valentina L’Ingesso, presidente di Alzaia; Ingrid Iaci, presidente di Opportunità alla Pari; Sabrina Pontrelli, consigliera provinciale di Parità.

É previsto un collegamento video con l’autrice Silvia Morrone, giornalista e criminologa. Il volume ha la prefazione di Gino Cecchettin, è dedicato a Giulia Cecchettin e i ricavati dei diritti d’autore saranno devoluti alla Fondazione Giulia Cecchettin. Alcune pagine verranno lette dall’attrice Tiziana Risolo.