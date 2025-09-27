Vicoli di Mare, stasera a Taranto una Città Vecchia… da gustare

Stasera a Taranto, in Città Vecchia, VICOLI DI MARE, evento realizzato da 𝑻𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒐 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒅 𝑻𝒐𝒖𝒓 in collaborazione con 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒐 𝑻𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒐. Si tratta di un evento diffuso, un un viaggio di sapori con degustazioni, visite guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi dell’Isola e intrattenimento. D𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟵:𝟬𝟬 𝗶𝗻 𝗽𝗼𝗶 sarà possibile 𝗴𝘂𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 (𝟴 € 𝗰𝗮𝗱𝗮𝘂𝗻𝗮) 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ proposte dalle tante attività aderenti: il dettaglio: leggi qui e qui.