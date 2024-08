Vicoli Corti, a Massafra cinque giorni dedicati al cinema degli autori emergenti

Da oggi 21 al 25 agosto Vicoli Corti. Cinema di Periferia, a Massafra, torna a interrogarsi sulla natura e sulle possibilità della periferia, di tutte le periferie. È tutto pronto per la diciannovesima edizione del festival cinematografico, organizzato dall’associazione Il Serraglio e diretto da Vincenzo Madaro, che per l’occasione torna in piazzetta Santi Medici.

I riflettori, come sempre, saranno puntati sul cinema d’autore emergente. Tanto spazio ai cortometraggi, con il concorso internazionale che comprende 16 titoli, più quattro lavori fuori concorso. La giuria è composta dai registi Maria Guidone, Mario Bucci e Francesco Dongiovanni. Preziosa anche la sezione lungometraggi, con tre opere prime in rassegna: il documentario “Spazzi. Una comunità in suborbita” di Giorgio di Palma, Dario Miale e Giuseppe Calamunci Manitta, il thriller francese “Sopravvissuti” di Guillaume Renusson e “Gli oceani sono i veri continenti” di Tommaso Santambrogio, che durante la serata conclusiva riceverà dall’organizzazione il Premio Sentinella dello sguardo. Oltre al cinema, di grande interesse sono anche gli eventi collaterali, pensati in collaborazione con i partner, tra cui Amnesty International Italia, Volta la carta e Salotto Elettronico. C’è attesa per la masterclass di Giacomo Abbruzzese, tra i cineasti più talentuosi della sua generazione e autore di “Disco Boy”, uno degli esordi più folgoranti del cinema italiano degli ultimi anni, che aprirà la giornata conclusiva del festival con un incontro gratuito ma a iscrizione obbligatoria.



Questo e gli altri appuntamenti preserali si svolgeranno su una terrazza di piazza Santi Medici, per l’occasione ribattezzata Casa Vicoli. Tra gli altri, il 21 agosto vi sarà l’incontro con Piero Meli (a cura di Volta la carta), in cui verrà presentato il suo libro “In Puglia. Da Alda Merini a Mario Desiati”, con cui l’autore ha percorso un viaggio nella nostra regione tra le suggestioni letterarie di chi ha scritto di essa. Il 23 agosto, invece, sarà presente il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury che presenterà il Rapporto Amnesty 2023/24. Il manifesto della diciannovesima edizione, realizzato come consuetudine da Annalisa Manfredi, omaggia una doppia ricorrenza attraversata da un fil rouge seducente e inafferrabile: sessant’anni dall’uscita in sala de “Il Deserto Rosso” di Michelangelo Antonioni e cento anni dalla pubblicazione del “Manifesto Surrealista” di André Breton. Anniversari che troveranno il giusto spazio nel corso del festival, e anche in seguito per un’intrigante appendice autunnale dedicata a Monica Vitti. Oltre a una selezione di corti del periodo 1924–1930, l’omaggio al surrealismo culminerà il 23 agosto con la sonorizzazione dal vivo, ad opera del dj e producer Alex Palmieri, di un cortometraggio di Fernand Léger.

Nel corso delle varie serate, presentate da Erika Grillo, verranno aperte delle finestre dedicate ai festival partner: Cinema del Reale, Be Green Film Festival, Monsters – Taranto Horror Film Festival. I giorni festivalieri saranno anche l’occasione per presentare dei progetti, come la seconda edizione di Pricò _ Il cinema è giovane (vincitore del bando Cinema ed Immagini per la Scuola), Italea Puglia, il programma di promozione del turismo delle radici (lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e l’Archivio RitrovaTa, la call per la raccolta di vecchie bobine Super 8 e 8mm che mira alla costruzione di un racconto collettivo di questo territorio.

Intanto in questi giorni gli organizzatori hanno lanciato due call. La prima rivolta al pubblico, che assegnerà il premio Audience Award a uno dei 16 cortometraggi in concorso. Chi vuole può candidarsi contattando Il Serraglio. L’altra è legata alla campagna di crowdfunding lanciata per sostenere questa edizione di Vicoli Corti. Si può donare e scegliere la ricompensa da questo link: https://www.eppela.com/projects/11486

PROGRAMMA VICOLI CORTI 2024

21 AGOSTO

Massafra, piazza Santi Medici

Ingresso libero

INCONTRI

Casa Vicoli _ Terrazza

Ore 19

Presentazione del libro “In Puglia. Da Alda Merini a Mario Desiati” di Piero Meli (Giulio Perrone Editore). Modera Vincenzo Parabita

Un appuntamento in collaborazione con Volta la Carta

Ore 21

Concorso internazionale cortometraggi

“Ultraveloci” di Paolo Bonfadini e Davide Morando (ITA, 19’)

“Al di là dell’ombra” di Giuseppe Gimmi (ITA, 4’)

“Era ora!” di Valerio Manisi (ITA, 15’)

“Turisti” di Adriano Giotti (ITA, 15’)

“Amina” di Serena Tondo (ITA, 20’)

“3MWh” di Marie-Magdalena Kochova (Rep. Ceca, 12’)

“Thirsty girl” di Alexandra Qin (USA, 10’)

Omaggio al surrealismo

———————————

22 AGOSTO

Massafra, piazza Santi Medici

Ingresso libero

Ore 21

Concorso internazionale cortometraggi

“Kore” di Fabiana Russo (ITA, 19’)

“Eschaton AD” di Andrea Gatopoulos (ITA, 7’)

“Le fenne” di Giulia Di Maggio (ITA, 15’)

“Wings” di Fivos Imellos (GRE, 17’)

“La mia escort” di Alessandro Porzio (ITA, 16’)

“Abraham” di Elnaz Ghaderpour e Reza Gamini (IRAN, 14’)

“Ella se Queda” di Marinthia Gutierrez (MEX, 10’)

Presentazione della 7^ edizione di Monsters – Taranto Horror Film Festival

Omaggio al surrealismo

Ore 24

Live music

———————————

23 AGOSTO

Massafra, piazza Santi Medici

Ingresso libero

INCONTRI

Casa Vicoli _ Terrazza

Ore 19

Pricò _ Il cinema è giovane – Presentazione della seconda edizione del progetto vincitore del bando “Ministeriale Cinema ed Immagini per la Scuola”

Ore 21

Concorso internazionale cortometraggi

“Ovejas y Lobos” di Alex Fischman Cardenas (PER – USA, 17’)

“La linea del terminatore” di Gabriele Biasi (ITA – ARG, 16’)

Archivio RitrovaTa – Presentazione del progetto

Sezione opere prime

“Spazzi. Una comunità in suborbita” di Giorgio di Palma, Dario Miale, Giuseppe Calamunci Manitta (ITA, 50’)

Q&A dei registi con il pubblico

Omaggio al surrealismo

Sonorizzazione live di un cortometraggio di Fernand Léger a cura di Alex Palmieri

Un appuntamento in collaborazione con Salotto Elettronico

Ore 24

Live music

———————————

24 AGOSTO

Massafra, piazza Santi Medici

Ingresso libero

INCONTRI

Casa Vicoli _ Terrazza

Ore 19

Presentazione del Rapporto Amnesty 2023/24 con Riccardo Noury

Un appuntamento in collaborazione con Amnesty International Italia

Ore 21

Cortometraggio fuori concorso

“Ice Merchants” di Joao Gonzalez (POR-UK-FRA, 14’)

Un appuntamento in collaborazione con Be Green Film Festival

Omaggio a Lino Del Fra

Un appuntamento in collaborazione con Cinema del Reale

Italea Puglia – Presentazione del progetto “Massafra chiama”

Sezione opere prime

“Sopravvissuti” di Guillaume Renusson (FRA, 93’)

Introduzione a cura di Riccardo Noury e Massimo Causo

Ore 24

Live music

———————————

25 AGOSTO

Massafra, piazza Santi Medici

Ingresso libero

INCONTRI

Casa Vicoli _ Terrazza

Ore 19.30

Masterclass con il regista Giacomo Abbruzzese

Ore 21

Cerimonia di premiazione cortometraggi

Sezione opere prime

Premio Sentinella dello sguardo

“Gli oceani sono i veri continenti” di Tommaso Santambrogio (ITA – CUB, 118’)

Q&A del regista con il pubblico e con il critico Domenico Saracino

Ore 24

Festa finale