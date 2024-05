Vicenza-Taranto 0-0, passano i biancorossi

Finisce senza gol al Menti. Decide il gol siglato da Ferrari allo Iacovone, martedì scorso.

Il Vicenza approda così ai quarti di finale dei playoff per la B, esce di scena il Taranto di Capuano.







La squadra ionica stasera ha spinto soprattutto nella ripresa ma ancora una volta in questi playoff (tre volte 0-0 e una volta 0-1) non ha trovato la via del gol.

Restano la soddisfazione per il grande campionato svolto e il rammarico per la penalizzazione di 4 punti, senza la quale il Taranto si sarebbe risparmiato i primi tre turni di playoff.



La doppia sfida con Vicenza risente della gara d’andata. I biancorossi hanno controllato bene, i tarantini, costretti a far due gol ma allo stesso a non scoprirsi più di tanto, hanno fatto ciò che potevano. E poco hanno potuto al cospetto di un avversario compatto, sereno e fisicamente più tonico. Buona la prima parte del secondo tempo quando la squadra di Capuano ha indotto il Vicenza a chiudersi e a resistere. Poi, esaurita la spinta rossoblu, la gara si è trascinata sino al 90’.



Oltre la Lane, passano il turno Catania, Juventus U23, Carrarese e Benevento. Raggiungono le teste di serie Avellino, Padova e Torres.

fase nazionale

Primo turno: Taranto-Vicenza (0-1/0-0), Perugia-Carrarese (0-2 e 1-1), Triestina-Benevento (1-1 e 1-2), Juventus Next Gen-Casertana (0-1 e 3-1), Atalanta U23-Catania (0-1 e 1-0)

Final foto

Semifinali, martedì 28 maggio e domenica 2 giugno (andata/ritorno)

Finale, mercoledì 5 giugno e domenica 9 giugno (andata/ritorno)







Vicenza – Taranto 0-0 (andata 1-0)

VICENZA 352: Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Cavion, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte, Ferrari.

A disp.: Gallo, Massolo, Rossi, Delle Monache, Tronchin, Pellegrini, Busato, Mogentale, Lattanzio, Talarico, Sandon, Fantoni, Conzato. All. Vecchi.

TARANTO 343: Vannucchi; Riggio, Miceli, Luciani; Mastromonaco, Calvano, Zonta, Ferrara; Bifulco, De Marchi, Orlando.



A disp.: Loliva, Ladinetti, Simeri, Enrici, Panico, Matera, Valietti, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, Kanoute, Fabbro.

All. Capuano.

ARBITRO: Ruben Arena di Torre del Greco.

(la foto che pubblichiamo ci è stata gentilmente fornita da Cosimo Lenti, collega che cura l’Ufficio stampa del Taranto Fc)