Vicenza-Taranto, 1200 biglietti per i tifosi rossoblu

Per la gara Vicenza-Taranto sono stati messi a disposizione 1200 biglietti per i sostenitori rossoblu. I tagliandi potranno essere acquistati a partire dalle ore 13:00

nei punti vendita Ticketone e sul sito https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50150/90600526/lr-vicenza-vs-taranto-play-off-serie-c-now, sino alle ore 19:00 di venerdì 17 maggio.

PUNTI VENDITA A TARANTO: Bar Mokambo, situato in Via Liguria 77.

PREZZI: (inclusi diritti di prevendita): intero € 14,00; ridotto under 18, over 60 e donne € 10,00; ridotto under 10 € 7,00

INFO PER I TIFOSI ROSSOBLU: I biglietti non saranno acquistabili il giorno della partita.

INDICAZIONI STRADALI: Convogliare verso il casello di Vicenza Est dove sarà allestito un servizio navetta per lo stadio. Coloro i quali dovessero essere già in città saranno indirizzati verso via Trissino col parcheggio eventuale in via Valdagno nei pressi della curva ospiti.