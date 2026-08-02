Vibrotek Taranto, ecco il progetto. Tutto pronto per la B

Vibrotek Volley Taranto si prepara a vivere il prossimo campionato nazionale di Serie B maschile.

Ieri al Delfino il varo della nuova stagione. Il progetto è ambizioso: riportare entusiasmo intorno alla pallavolo maschile tarantina e costruire un percorso duraturo attraverso programmazione, competenza e valorizzazione delle risorse del territorio.

Ad aprire gli interventi è stato il presidente Francesco Scarnera, che ha raccontato la nascita del progetto.



Al suo fianco il presidente onorario Antonio Di Giuseppe, che ha ribadito il proprio sostegno. Così come sostegno arriva da Fabio Tagarelli, Ennio Barnaba e Fabio De Bartolomeo (inoltre esponenti di Fondazione Taranto 25).

Sono inoltre intervenuti Marco Cardellicchio, dirigente FIPAV, e Pippo Marcoleoni coordinatore del Tavolo Sport dell’amministrazione comunale tarantina

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata la volontà della Vibrotek Volley Taranto di andare oltre il semplice risultato agonistico.



L’obiettivo è ‘costruire un’identità riconoscibile, avvicinare nuovi appassionati e rafforzare il legame con la città, ponendo basi solide per una crescita graduale e sostenibile’.

La conferenza stampa è stata moderata da Matteo Schinaia.