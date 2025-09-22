Verso Taranto2026, Mietta e Malika Ayane da applausi sulla Rotonda

Brave, eleganti, da applausi a scena aperta. Mietta e Malika Ayane ieri sera hanno incantato Taranto sulla Rotonda del Lungomare nel corso di una serata dedicata ai Giochi del Mediterraneo il cui conto alla rovescia segna oggi -333 giorni all’inaugurazione del 21 agosto 2026.

Tra un brano e un inciso dei giovani (bravissimi) del’Orchestra della Magna Grecia, sul palco sono inoltre saliti – nel corso dei momenti istituzionali – il ministro Abodi, il sindaco Bitetti e il commissario di Taranto2026 Maasimo Ferrarese.

Alle 17, sempre ieri, c’è stato il taglio del nastro a Palazzo Troilo, in Città Vecchia, recentemente riqualificato e che sarà sede del Comitato sino a settembre 2026.