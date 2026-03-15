Venere nemica, all’Orfeo di Taranto c’è Drusilla Foer

La Stagione Teatrale dell’Orfeo di Taranto procede per sabato 28 marzo (ore 21) “Venere Nemica”, interpretato da Drusilla Foer, affiancata da Elena Talenti.



La pièce, scritta dalla stessa Foer con Giancarlo Marinelli, diretta da Dimitri Milopulos e prodotta artisticamente da Franco Godi per Best Sound, è un raffinato intreccio tra teatro di parola, musica e racconto mitologico, sostenuto da un repertorio musicale sorprendente: intenso, lirico, talvolta crudele, a tratti vicino al musical.





Ispirato alla favola di Apuleio, “Venere Nemica” rilegge il mito con eleganza contemporanea, oscillando tra commozione e ironia, tragedia e brillantezza, toccando temi eterni come la competizione tra suocera e nuora, la bellezza che sfiorisce, le ombre della maternità, il conflitto fra uomini e dei.

Artista poliedrica, cantante, autrice e icona di stile, Drusilla Foer attraversa con naturalezza teatro, cinema, radio, televisione e fotografia d’autore. Dopo l’enorme successo di “Eleganzissima” lo spettacolo cult che ha girato l’Italia, arriva “Venere Nemica”.



Celebre anche sul piccolo schermo, è stata giudice di “Strafactor”, editorialista televisiva, presenza fissa in programmi di prima serata e co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022. Ha condotto i David di Donatello, pubblicato con Mondadori “Tu non conosci la vergogna” e firmato il suo primo album, “DRU”.

Nell 2024 è protagonista nella seconda stagione di “Tutto Chiede Salvezza”, premiata con il Nastro d’Argento 2025.

info su http://www.teatrorfeo.it/