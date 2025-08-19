Appuntamenti, Eventi, Musica
Vasconnessi, al Mon Rêve c’è anche ‘Cucchia’
Mercoledì 20 agosto il cartellone del “Mon Rêve Summer Festival” propone una serata all’insegna dell’energia contagiosa dei ‘Vasconnessi”, ‘storica” tribute band tutta tarantina che in ogni esibizione sprigiona tutta la potenza del grande Vasco!
In questo concerto, sul palco del Mon Rêve Ecogreen Resort con i ‘Vasconnessi’ ci sarà anche Andrea “Cucchia” Innesto, il sassofonista di Vasco Rossi dal 1985 al 2017, anni in cui questo straordinario musicista ha accompagnato in tour il rocker di Zocca nei maggiori stadi italiani.
Appuntamento dunque a domani, mercoledì 20 agosto, (start 21.30) al Mon Rêve Ecogreen Resort di Taranto; i biglietti, ingresso 10 €, possono essere acquistati al botteghino oppure online sul sito www.monreve.it.