Vaccinazioni, anche la Puglia accelera per la somministrazione delle terze dosi

Prosegue l’attività per le somministrazioni dei vaccini anti covid, con una accelerazione per le terze dosi. Si amplia la disponibilità in termini di orari, sedi e giorni di apertura degli hub. Su www.lapugliativaccina.regione.puglia.it le modalità di prenotazione (dal 1° dicembre potrà prenotarsi per la terza dose la fascia dai 18 anni in su), ma sono a disposizione anche i canali CUP e le farmacie convenzionate che possono anche somministrare vaccini, quello dei medici di medicina generale e per le prenotazioni il numero verde 800713931.

Proseguono intanto le vaccinazioni con terza dose per il personale scolastico, universitario e delle forze dell’ordine, con chiamata diretta da parte delle amministrazioni competenti.





Per quanto riguarda gli aggiornamenti della campagna vaccinale sul territorio dell’Asl Taranto, stamane nella provincia ionica sono state somministrate poco meno di 2500 dosi, delle quali: 721 nei centri vaccinali; 503 a cura dei medici di medicina generale; 1151 presso i presidi ospedalieri, 36 in farmacia. Domani (30 novembre) si avvia la vaccinazione delle donne degli e uomini della Guardia di Finanza di Taranto.