Vaccinazione, il calendario della prossima settimana a Taranto e provincia

Vaccinazione Covid: aperture degli hub nella prossima settimana.

Da lunedì a venerdì hub attivi con prenotazione a Taranto e provincia.





(fonte Asl Taranto) Continua la riorganizzazione delle aperture degli hub vaccinali, ai quali si potrà accedere tramite prenotazione.

Nella città di Taranto, l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, mentre quello presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare SVAM sarà attivo lunedì 13, mercoledì 15 e giovedì 16 dalle 9.00 alle 14.00, chiuso martedì 14 e venerdì 17. Il drive through a Porte dello Jonio, invece, sarà in funzione solamente venerdì 17 settembre dalle 16.00 alle 22.00.



In provincia, l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate lunedì 13 dalle 9.00 alle 16.00 e mercoledì 15 e venerdì 17 dalle 9.00 alle 14.00, chiuso martedì 14 e giovedì 16. Il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 13, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 dalle 9.00 alle 16.00 e martedì 14 settembre dalle 9.00 alle 18.00. A Manduria, hub operativo per le prenotazioni lunedì 13, martedì 14, giovedì 16 e venerdì 17 dalle 9.00 alle 14.00, chiuso mercoledì 15. A Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 13 dalle 9.00 alle 16.00 e da martedì 14 a giovedì 16 dalle 9.00 alle 14, chiuso venerdì 17. Il centro vaccinale di Massafra, infine, sarà accessibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.00, tranne giovedì 16 settembre (chiuso).

Tutti i centri saranno chiusi sabato 18 e domenica 19 settembre.

Per quel che riguarda l’andamento della campagna, presso gli hub, ieri pomeriggio sono state registrate 335 vaccinazioni, così suddivise: a Taranto, 116 all’Arsenale e 43 alla SVAM; in provincia, 49 a Manduria, 61 a Martina Franca e 66 a Massafra. Stamattina, invece, sono state somministrate 2.05 dosi di vaccino: 421 all’Arsenale e 285 alla SVAM a Taranto, 349 a Ginosa, 322 a Grottaglie, 393 a Manduria e 282 a Massafra (fonte Asl Taranto).