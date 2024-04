Unomaggio Taranto, tutto pronto per l’edizione 2024

Nomi ancora top secret, come tradizione. Il concerto a Taranto si farà e sarà ricco di note e di parole, dunque di temi suonati e discussi come giusto che sia nella giornata in cui la musica è il pretesto ideale per informare, dibattere, divulgare e condividere.

Diritti, Lavoro, Pace, Salute, Ambiente: le battaglie civili e sociali certo non mancano, dal microcosmo ionico al mondo intero che sta vivendo giorni di enorme tensione. UnomaggioTaranto è stato ufficialmente varato stamattina nella sede del Comitato dei Cittadini e dei Lavoratori Liberi e Pesanti. Virginia Rondinelli, Raffaele Cataldi, Gianni Raimondi e Simona Fersini hanno infatti lanciato l’edizione 2024.

I tre direttori artistici – Michele Riondino, oggi intervenuto telefonicamente, Antonio Diodato e Roy Paci – sono al lavoro per comporre il cast musicale che si alternerà con gli ospiti (associazioni, attivisti, cittadini impegnati su tutti i fronti dei Diritti..). Antenna Sud seguirà il concerto in diretta.

Per sostenere l’edizione 2024 (senza dimenticare l’edizione del 2023 rovinata dalla pioggia battente!!!!) è possibile acquistare t-shirt e vino. Sarà arrivato un crowdfunding sulla piattaforma produzionidalbasso.com.

Non mancheranno, come sempre, attività ed eventi collaterali. Novità ulteriori nei prossimi giorni…