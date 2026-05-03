Uno Maggio Taranto 2026, i numeri di un grande successo

Successo travolgente per la XIII edizione dell’Uno Maggio Taranto, la manifestazione che da anni unisce l’impegno civile alla grande musica italiana. Nel Parco Archeologico di Taranto “Massimo Battista” la kermesse ha ribadito il suo ruolo centrale nel dibattito nazionale su dignità del lavoro, ambiente e salute. Il concerto organizzato dal Comitato dei Cittadini e dei Lavoratori Liberi e Pensanti ha registrato un grande successo di pubblico in piazza e collegato attraverso tutte le dirette streaming, con più di 100.000 visualizzazioni.



Dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda notte, sul palco si sono alternati grandi nomi della scena musicale, dai Subsonica a Brunori Sas, da Margherita Vicario a Marco Castello, con la partecipazione a sorpresa anche di Kid Yugi. Come sempre, grande risalto è stato dato agli interventi di attivisti e associazioni, con i racconti e le testimonianze di Francesca Albanese, Tommaso Montanari, degli operai ex Ilva, Emergency e tanti altri.

Con la direzione artistica di quest’anno – che ha visto insieme Antonio Diodato, Roy Paci, Valentina Petrini e Michele Riondino nell’organizzazione di una grande giornata di lotta per i diritti nel solco della Costituzione – il concerto ha offerto una scaletta eclettica che ha saputo spaziare dal rock al rap, fino alla musica d’autore, mantenendo però un filo conduttore unico: la richiesta di umanità e di dignità nel lavoro.



