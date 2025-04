Uno Maggio Taranto 2025 dedicato a Massimo Battista. Il programma

Come sempre, la direzione artistica è affidata ad Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino. L’edizione 2025 (e in particolare anche l’intera giornata odierna in corso nel Parco) è dedicata ad uno dei padri dell’Uno Maggio Libero e Pensante, scomparso l’anno scorso: Massimo Battista.

Tra gli ospiti c’è Tommy Cash, il performer estone direttamente dall’Eurovision Song Contest. Molto attesi anche due dei deejay italiani più importanti della scena mondiale: Fideles e Riva Starr, per due ore di set elettronico ricorderanno festival come quelli di Berlino e Zurigo. Fideles è un progetto nato da due dj tarantini, Daniele Aprile e Mario Roberti, che rinchiuderli dentro la categoria di Emotional Techno è limitativo, con all’attivo produzioni in tutto il mondo. Riva Starr, dj e producer napoletano all’anagrafe Stefano Miele, trapiantato a Londra, ha all’attivo remix di artisti come Gossip, Estelle e Usher.

Insieme a loro la line-up si popola di Paolo Rossi, Giancane, Il Teatro degli orrori, Pop X, Lamante, Motta e la sua band, Fido Guido & Rockin’Roots Band, Denaldo, La Nina, Mille, Ascanio Celestini, Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo e Acquachiara, vincitrice di Musica Contro Le Mafie.

Nel Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto, oltre ai tre direttori artistici, a condurre ci sarà Andrea Rivera che ha contribuito dall’inizio con la sua satira e la sua passione a guidare una giornata piena di colpi di scena. Martina Martorano, anche lei attiva per la causa da molte edizioni, conduttrice di un programma di recente grande successo come SAFARI, su Rai Radio2 e consulente musicale di Propaganda Live, è diventata colonna portante della conduzione della manifestazione. Serena Tarabini, giornalista de Il Manifesto e Radio Popolare, anche lei impegnata da anni sul palco di Uno Maggio Taranto, dà un contributo che va oltre una semplice conduzione. Con loro una new entry a sostegno della causa, della musica e dell’intrattenimento: il cantautore polistrumentista N.A.I.P che alleggerirà le tante ore di live e interventi politici.

Anche per questa edizione la musica farà da amplificatore alla voce degli attivisti che interverranno dal palco per condividere e discutere dal vivo i temi politici intorno ai quali è nata la manifestazione.

Le attiviste e gli attivisti che interverranno sul palco parteciperanno inoltre ad una tavola rotonda dalle ore 10:00 alle ore 12:30, durante la quale Riccardo Noury, portavoce nazionale di Amnesty presenterà il rapporto annuale di Amnesty International. Come ogni anno la tavola rotonda, a cui è invitata tutta la cittadinanza, sarà moderata dalla giornalista de Il Manifesto Maria Cristina Fraddosio.