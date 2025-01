Un’aula immersiva nella scuola Consiglio nella città vecchia di Taranto

L’ Istituto comprensivo “Galiileo Galilei” di Taranto ha inaugurato una nuova aula immersiva nel plesso Consiglio. Si tratta della seconda aula che la scuola mette a disposizione degli alunni , ma per la prima volta nella sede di Taranto vecchia. Si tratta di un progetto che darà luogo anche in città vecchia ad attività esperienziali più innovative e d’impatto e consente agli alunni di interagire, di comunicare, di esplorare mondi diversi sviluppando creatività ed immaginazione.

“Introdurre nelle prime esperienze di apprendimento dei bambini a partire già dalla scuola dell’infanzia la fruizione di modalità innovative, fa sviluppare le prime abilità nel pensiero critico e nel problem solving, il pensiero computazionale, della collaborazione, della comunicazione, della creatività, dell’alfabetizzazione tecnologica – spiega la dirigente scolastica Antonietta Iossa – tutto ciò presuppone la disponibilità di spazi didattici e di strumenti ottimali per favorire le pratiche più appropriate per l’esplorazione e la scoperta, il gioco, la creatività, la sperimentazione e il benessere, con la creazione di ambienti esperienziali. L’aula immersiva nasce proprio per assecondare questa esigenza. Trasformare un ambiente di apprendimento statico in un grande ambiente di apprendimento virtuale in cui i bambini interagiscono con gli elementi dello scenario.

Immergersi in un ambiente sempre diverso utilizzando videoproiettori e pannelli messi in comunicazione da un software. Pochi semplici elementi che consentono ai bambini di fare una passeggiata in un bosco o al mare, di visitare un paese incantato, di scrivere una storia con i personaggi proiettati sulle pareti. Tutto rimanendo fisicamente all’interno dell’aula. Un ambiente innovativo strumentale allo sviluppo della capacità di apprendimento dei bambini fatta di percezione ed esperienza. Non più solo spettatori ma attori pienamente coinvolti in una realtà immersiva”

Il progetto ha l’obiettivo di esplorare e consolidare le potenzialità in ambito educativo dei cosiddetti “mondi virtuali”, ambienti 3D online simulati dal computer nei quali gli utenti, mediati da un avatar, possono esplorare ambientazioni, contribuire a realizzarle, partecipare e progettare attività, comunicare con altri utenti. Una o più classi geograficamente distanti tra loro, possono utilizzare un mondo virtuale per allestire uno spazio espositivo su un tema disciplinare, oppure per ricostruire un sito storico del passato.

Dunque ai tanti incontri pomeridiani di crescita didattica e personale che sono già attivi dall’inizio dell’anno presso l’I.C. Galilei, si aggiunge la Realtà Virtuale, che, grazie all’uso di visori, immerge gli studenti in un ambiente virtuale costruito ad hoc, creando la percezione di vivere un’esperienza quasi reale. Il vero EDUVERSO, un mondo virtuale, un ambiente 3D simulato dal computer nei quali gli allievi, mediati da un avatar, possono esplorare ambientazioni, contribuire a realizzarle, partecipare e progettare attività, comunicare con altri studenti.