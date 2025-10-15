Una serie di eventi per festeggiare i 2731 anni della fondazione di Taranto

Taranto compie 2731 anni. Una città con una storia straordinaria, protagonista culturale e politica fin dall’antichità. Per celebrare i ventisette secoli della fondazione della città, l’associazione “Sotto il cielo di Taras aps”, insieme ad altri compagni di viaggio, ha organizzato una serie di eventi che inizieranno venerdì 17 e proseguiranno sino a giovedì 30 ottobre.

Questo il programma nel dettaglio. Venerdì 17 ottobre, dalle ore 18 alle 20, alla biblioteca Acclavio, reading letterario. Un incontro dedicato alle parole e ai racconti che svelano le sfumature storico-culturali della città. Sabato 18 ottobre, dalle ore 9 alle 13, sempre alla biblioteca Acclavio, Editathon Wikimedia Italia: una mattinata di condivisione e conoscenza per arricchire insieme il patrimonio digitale dedicato a Taranto.

Da giovedì 23 a sabato 25 ottobre, dalle ore 18:30 alle 20, all’associazione culturale L’impronta, in via Cavallotti 57/b, mostra di pittura e fotografia Tarantinità, un percorso visivo tra volti, colori e scorci che raccontano l’identità e l’anima tarantina. Giovedì 30 ottobre, dalle ore 20, alla Birroteca Puglia, in via Nitti 14, Sorsi di storia: un viaggio conviviale per riscoprire la storia birraria tarantina. Gli eventi sono tutti gratuiti. Partner dell’iniziativa sono: biblioteca civica Acclavio, libreria Dickens, Wikimedia Italia, associazione culturale L’Impronta, Birroteca Puglia.