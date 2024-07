Una serata dedicata a Walter Chiari, l’Annicchiarico più famoso di Grottaglie

Il prossimo 6 agosto, nel centro storico di Grottaglie si terrà una serata dedicata a Walter Chiari, a cento anni dalla nascita nel 1924.

La serata, a cura di Alfredo Traversa, esplorerà i legami tra il grande attore italiano e Grottaglie, paese del papà di Walter. Nel cimitero di Grottaglie sono sepolti il nonno di Walter e le sue tre cugine grottagliesi.



Saranno proiettate le testimonianze in video di Simone Annicchiarico che, passeggiando per le vie di Grottaglie, ha parlato di suo padre. Si racconterà di quando il sindaco di Grottaglie si recò a Milano per incontrare il papà di Walter e questi gli fece indossare l’abito elegante dello stesso Walter per andarlo a vedere in teatro con Delia Scala.

Due mesi prima di morire, Walter Chiari tenne uno spettacolo (il primo) a Grottaglie togliendosi le scarpe sul palco e dichiarando “Rendo omaggio alla mia terra a Grottaglie”. Diversi gli aneddoti ricostruiti attraverso la proiezione di stralci del docufilm “Il complesso di Walter” di Alfredo Traversa già presentato al Festival del Cinema Europeo di Lecce e al Levante Festival di Bari.

Inoltre, farà apparizione il Sarchiapone ideato da Traversa e realizzato da Francesco Annicchiarico con la Bottega Monteforte. Oggi l’opera in ceramica è diventata il premio Walter Chiari di Cervia e presentato ufficialmente al Festival di Lecce con Tati Sanguineti. Parteciperanno amministratori comunali grottagliesi che nel 1991 ospitarono Walter per il suo spettacolo come suoi amici di Taranto con i quali ha condiviso spettacoli e momenti privati. “Una serata all’insegna dei ricordi e della grandezza artistica di Walter Chiari con Grottaglie terra degli Annicchiarico (un altro Annicchiarico, Vito, sarà il chierichetto di Aldo Fabrizi che piangerà sul corpo di Anna Magnani in Roma città Aperta)”.