Un team di Taranto ai mondiali di danza Hip Hop negli USA

Taranto nel cuore e sulle magliette. Undici ballerini di hip hop tarantini sfideranno le crew di tutto il mondo nel corso del World Hip Hop Championship, un vero e proprio campionato mondiale di danza che si tiene ogni anno negli Stati Uniti d’America, in programma dal 3 al 10 agosto prossimi a Phoenix, Arizona.

A raggiungere l’importante risultato è stato il team guidato e allenato da Vincenzo D’Alconzo, in arte “Spike”, titolare dell’Asd Jonica Studio Danza in Two. Una trasferta di grande prestigio per il team rossoblu “Hood Zero double nine”, resa possibile dalla partnership con ITS Academy Mobilità.

Il team è composto da giovanissimi, molti dei quali minori: 7 ragazze e 4 ragazzi che saranno accompagnati dai genitori. Una trasferta impegnativa ed entusiasmante che è stata illustrata nel corso della conferenza stampa svoltasi nella sede di ITS Academy Mobilità, in piazza Immacolata 10, a Taranto. Sono intervenuti Vincenzo D’Alconzo, Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità e il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio.