“Un sarto demodè”, al via il Festival del Teatro Amatoriale

Tutto pronto per il primo appuntamento del Festival del Teatro Amatoriale “Premio Città di Taranto”, istituito dal Comune di Taranto e giunto alla terza edizione, realizzato dall’Associazione Artistico Culturale “Compagnia Teatrale Lino Conte” su mandato della Fita Puglia. Il cartellone organizzato dal direttore artistico Lino Conte si apre con “Sarto demodè”, rivisitazione di Georges Feydeau curata da Pasquale Strippoli e portata sul palcoscenico dalla Compagnia “I delfini in scena” . L’appuntamento è fissato per venerdì 10 gennaio alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Comunale Fusco.

“Un sarto demodè” descrive gli sforzi del dottor Moulineaux, prestigioso medico parigino, per riuscire a incontrarsi con la sua amante, Suzanne Aubin, senza che né sua moglie né il marito di lei vengano a conoscenza della tresca. A questo scopo, il dottore affitterà un appartamento in cui, uno dopo l’altro, sfileranno tutti i personaggi guastando l’intimità della coppia e costringendo Moulineaux a spacciarsi per un sarto specializzato in abiti da donna con l’intento di nascondere la verità delle cose.



Nell’improvvisato laboratorio faranno il loro ingresso l’amante di Moulineaux, sua moglie, il marito di Suzanne, l’amante di quest’ultimo, un amico di famiglia di nome Bassinet, primo marito dell’amante del marito di Suzanne e da questa abbandonato, e infine la suocera, la signora Aigreville, il cui cognome è già rivelatorio del suo carattere. Ovviamente, l’incontro casuale di una serie di personaggi dagli interessi opposti determinerà situazioni divertenti di ogni tipo che sfoceranno in una interminabile frenesia scenica che, nell’ultimo atto, porterà a galla i molteplici adulteri. Nonostante ciò, la pièce si conclude con un ironico ritorno allo status quo iniziale: le infedeltà saranno fatte passare per semplici fraintendimenti sottolineando la tacita accettazione, da parte di tutti i personaggi, della menzogna sociale che li avvolge completamente.



In scena Roberto Iudici, Palma De Vincentiis, Paolo Carucci, Enzo Mannavola, Annalisa Fioradisio, Tobia Orazio Pica, Carmela Antonante, Maristella Rizzuto, Teresa Ippolito diretti da Pasquale Strippoli. Costumista Marinella De Donno. L’ingresso dello spettacolo è previsto a partire dalle 20.30, con sipario alle ore 21. Il costo dei biglietti è di 12,50 euro per la platea e la galleria (ridotti Fita, Uilt, Over 70, bambini fino a 10 anni al costo di 10 euro) e di 8 euro per le logge. Il secondo appuntamento con il Festival “Premio Città di Taranto” è in programma venerdì 7 febbraio con la Compagnia “Angelo Caracciolo” e la commedia “Quella piccola pazza cosa chiamata amore” di Danilo De Santis, con la regia di Angelo Caracciolo.