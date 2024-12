Un 2024 da record per la Biblioteca Acclavio di Taranto

La Biblioteca Civica Pietro Acclavio è ormai un importante riferimento culturale per Taranto. Il 2024 è stato denso di iniziative. Il bilancio dell’anno che volge al termine in una conferenza stampa.





Sono circa un centinaio gli studenti e le studentesse che quotidianamente scelgono di studiare in Biblioteca. Eliminando le festività, giornate di minore affluenza, in un anno verosimilmente circa 35.000 giovani all’interno dell’aula studio si preparano al loro futuro professionale.





Sempre nel 2024 si sono iscritte alla Biblioteca 3018 persone (dato al 11.12.24) facendo registrare un + 144% rispetto all’anno precedente in cui gli iscritti erano 1233 . Le iscrizioni vedono le donne maggioritarie con un 1849, mentre gli uomini sono 1059.





Altrettanto interessante è il numero di libri chiesti in prestito che si attesta a 6921, di cui 2794 per bambine e bambini di età compresa tra gli 0 e i 16 anni. Ai libri richiesti vanno aggiunti il prestito interBibliotecario e intersistemico pari a 301 libri richiesti.

Nel corso dell’anno, la Biblioteca Acclavio ha ospitato numerosi eventi e attività per tutte le età. In particolare, sono stati ospitati in agorà più di 300 incontri culturali tra conferenze, presentazioni di libri, e laboratori creativi. Un aspetto che pone in evidenza come la Biblioteca rappresenti un importante punto di riferimento per la comunità tarantina. Non a caso istituzioni, associazioni e singoli cittadini scelgono di realizzare le loro attività in Biblioteca che sempre più assume il ruolo di catalizzatore culturale e sociale.