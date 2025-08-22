Ultimi due appuntamenti per il Live Evo Festival

Si avvia al gran finale la settima edizione del Live Evo Festival, la rassegna che intreccia musica, cultura e tradizione celebrando uno dei simboli più preziosi della Puglia: l’olio extravergine d’oliva. Gli ultimi appuntamenti sono attesi all’Arena della Villa Peripato (via Pitagora, Taranto), con due concerti di prestigio.

Il primo è in programma giovedì 28 agosto con Karima e Walter Ricci. Due voci eccezionali del panorama italiano, capaci di fondere eleganza e potenza interpretativa. Karima, interprete raffinata e intensa, porterà la sua vocalità internazionale fatta di soul, pop e jazz. Al suo fianco Walter Ricci, crooner napoletano di fama europea, con il suo timbro caldo e vellutato che ha conquistato collaborazioni con grandi maestri del jazz. Insieme daranno vita a un concerto intimo e al tempo stesso travolgente, tra standard, grandi classici e brani originali.

Lunedì 1 settembre toccherà a Joe Barbieri Big Bang in Trio. Cantautore e musicista tra i più originali della scena italiana, Joe Barbieri approda a Taranto con il suo nuovo progetto in trio. La sua musica, che intreccia canzone d’autore, jazz, bossa nova e sonorità mediterranee, incanta per delicatezza e profondità poetica. Con “Big Bang” Barbieri celebra la bellezza dei piccoli gesti e delle emozioni autentiche, accompagnato da musicisti di altissimo livello per un live intenso ed elegante.



Entrambi i concerti avranno inizio alle 21.30. Il Live Evo Festival, ideato e diretto da Martino De Cesare e organizzato dall’associazione Sofy Music, è un progetto culturale che valorizza il legame profondo tra agricoltura, arte e identità mediterranea. Una comunità che, seguendo il ritmo lento delle stagioni, promuove una nuova sensibilità agricola basata su rispetto, tradizione e innovazione. L’edizione 2025 è realizzata con il sostegno di Comune di Crispiano, Confapi e Teleperformance Group. Partner del festival è l’Orchestra della Magna Grecia. Biglietti disponibili su Etes.it.