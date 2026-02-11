Tutto pronto per il 41esimo Carnevale Marinese

Conto alla rovescia per il gran finale della 41^ edizione del Carnevale Marinese. Dopo il grande successo della prima sfilata dell’8 febbraio, la festa continua.



Da oltre 40 anni, il Carnevale Marinese porta nelle strade allegria, musica e tradizione, coinvolgendo famiglie, bambini e visitatori di tutte le età.

L’appuntamento conclusivo è fissato per domenica 15 febbraio, con partenza della sfilata dei carri allegorici per le strade cittadine alle ore 15,00 da Ex Blue Moon.

A chiudere in grande stile la 41ª edizione del Carnevale Marinese sarà la festa finale in Piazza Eventi, con lo spettacolo “Nei 90 io c’ero”.



I dettagli dell’iniziativa saranno resi noti domani giovedì 12 febbraio 2026 alle 11,00 presso la Delegazione Comunale di Marina di Ginosa, in Piazza Indipendenza. Saranno presenti: – Amministrazione Comunale – Pro Loco ‘L. Strada’- Gruppo Carnevale Marinese